calcioweb.eu

(Di domenica 23 giugno 2019) Chi meglio di un attaccante come Albertopuò consigliare un calciatore come. Il giovane talento rossonero rischia di trovare poco spazio anche nella prossima stagione, per questo il consiglio dell’ex Milan è quello di trovare una nuova destinazione. Interessante intervista all’edizione odierna de ‘La Gazzetta dello Sport’.è nella top-ten dei migliori marcatori di sempre in Serie A, consiglierebbe adi cambiare squadra? «Sì perché avrebbe più possibilità di essere un riferimento e di giocare con continuità. Può avere un futuro lontano dal Milan, anzi a maggior ragione perché troverebbe gli spazi e di conseguenza la consapevolezza di poter diventare un giocatore importantissimo. Quest’anno si è migliorato e può già fare tutto, esterno, seconda punta o centrale per come attacca la profondità. È giovane e costa già caro, ma ...

CalcioWeb : #Gilardino 'consiglia' #Cutrone: 'vai via dal #Milan' - violanews : Gilardino consiglia Cutrone: 'Via dal Milan più spazio per diventare importantissimo' - -