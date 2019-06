Cristiano Ronaldo non bada a spese | il portoghese lascia il resort in Grecia e fa felice

sportfair

(Di domenica 23 giugno 2019) Ilè rimasto talmente contento dell’ospitalità ricevuta dallo staff delin cui ha alloggiato, tanto dare ben 20.000 euro di mancianon è tipo che, considerando i 30 milioni di euro di stipendio pagati dalla Juventus e i ricchi sponsor che, di mese in mese, rimpinguano il suo conto in banca. @Per questo motivo, ilha scelto la Royal Villa Methoni per trascorrere le sue vacanze, uninda 8 mila euro a notte. Uno scenario da fiaba e uno staff preparatissimo, riuscito a far rilassare CR7 e la sua famiglia nella più totale privacy. Un lavoro egregio, che l’attaccante della Juventus ha deciso di premiarendo una lautissima mancia, ovvero ben 20.000 euro da dividere per i membri della Royal Villa Methoni. Davvero un bel gesto quello di, riuscito a dimostrare ...

