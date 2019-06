CorSport | Si aspetta il tweet firmato #ADL per sapere se sarà JR10

ilnapolista

(Di domenica 23 giugno 2019) Il Corriere dello Sport ci racconta di James Rodriguez, il prossimo acquisto del Napoli. Sì, perché il quotidiano sportivo non ha dubbi che l’affare si chiuda e che arrivi ilAurelio De Laurentiis ad annunciarci la lieta novella. James è per il Napoli una novità assoluta, non per le sue capacità calcistiche. Il ragazzo è nato per il calcio, lo ha nel sangue, ma ce ne sono stati di campioni che hanno vestito la maglia azzurra, da Higuain a Cavani, passando per Hamsik e Lavezzi fino ad arrivare a Diego. Ma James è di un’altra categoria, lui è una stella del calcio, un uomo immagine intorno a cui girano soldi, tanti soldi. Il calciatore colombiano è una multinazionale, la sua popolarità nel mondo è vasta e in ascesa. ha oltre 92 milioni di follower sui social e contratti di sponsorizzazione con Adidas, Marc Jacobs, Hublot e Otro con un guadagno di circa 351mila ...

fabiofabbretti : RT @SCUtweet: —Chiellini ha detto che mi aspetta alla Juventus. Ho quasi pianto, non ci potevo credere. L'ho raccontato a tutta la mia fami… - rudylarossa : RT @SCUtweet: —Chiellini ha detto che mi aspetta alla Juventus. Ho quasi pianto, non ci potevo credere. L'ho raccontato a tutta la mia fami… - oscarvalle1984 : RT @SCUtweet: —Chiellini ha detto che mi aspetta alla Juventus. Ho quasi pianto, non ci potevo credere. L'ho raccontato a tutta la mia fami… -