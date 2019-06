eurogamer

(Di venerdì 21 giugno 2019)ha da poco rivelato di voler introdurre in CoD:Ops4 un nuovo metodo perun'che non possediamo.riporta Eurogamer.net, con l'arrivo dell'Ultra Weapon Bribes saremo ricompensati con undel Mercato Nero che non possediamo, spiega lo sviluppatore.Si tratta sicuramente di un'ottima notizia per i giocatori, considerando anche il fatto che la maggior parte delle armi DLC sono bloccate nelle casse premio, per cui vi è solo una probabilità casuale di poterle.Leggi altro...

Eurogamer_it : Treyarch svela come ottenere un'arma di Call of Duty: Black Ops 4 che ancora non possediamo #BlackOps4 -