Prescrizione multe stradali e autovelox | quando fare ricorso al giudice

Prescrizione multe - tasse e tributi : tabella e quanto tempo deve passare : Prescrizione multe, tasse e tributi: tabella e quanto tempo deve passare Le multe, così come le tasse e i tributi locali non pagati possono cadere in Prescrizione. Tuttavia le tempistiche sono differenti per ogni caso. Ogni imposta, locale o nazionale, ha un termine di Prescrizione specifico, che tuttavia a volte può differire dalla tempistica ordinaria (10 anni) o da quella riservata ai tributi annuali (5 anni). Una eccezione importante è ...