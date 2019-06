Pamplona | “fu stupro di gruppo | non abuso sessuale” | “branco” condannato a 15 anni per

ilfattoquotidiano

(Di venerdì 21 giugno 2019) Erano stati condannati a soli 9di galera e per “sessuale” dopo avere violentato una ragazza di 18durante la tradizionale festa di San Firmino a. Una sentenza che aveva indignato l’opinione pubblica e portato in piazza migliaia di donne in tutto il Paese. Ma ora la Corte suprema, a 1080 giorni dai fatti, ha innalzando la pena accogliendo la tesi dell’accusa, condannandoli a 15di carcere. Per i giudici infatti quello dei cinque giovani andalusi responsabili dell’aggressione – José Ángel Prenda, Alfonso Cabezuelo, Ángel Boza, Antonio Manuel Guerrero e Jesús Escudero – è stato uno “di” e non unsessuale. Poco dopo la sentenza i condannati sono stati arrestati e portati in carcere. Alcuni di loro, secondo quanto scrive El Pais, stavano organizzando la fuga. La decisione della Corte, ...

