Occupazione in Italia | dove è cambiata di più tra 2004 e 2018

Ibm porta in Italia P-Tech - la formazione digitale che combatte la disOccupazione giovanile : (foto: Pixabay) Migliorare le competenze digitali dei più giovani per favorirne l’occupazione: con questo obiettivo Ibm porta anche in Italia il suo programma educativo P-Tech. Lo ha annunciato ieri a Milano il Ceo dell’azienda Ginni Rometty. La città scelta per lanciare l’iniziativa è Taranto, dove saranno quattro le scuole coinvolte oltre al Politecnico di Bari. Ateneo che a Taranto porterà i propri docenti ...

Italia : 1.151.000 famiglie con due o più componenti senza Occupazione e senza redditi da pensioni da lavoro : In Italia ci sono 1.151.000 famiglie con due o più componenti senza occupazione e senza redditi da pensioni da lavoro.

L’Occupazione è cosa da uomini : in Italia la metà delle donne con due o più figli non lavora : In Italia, oltre la metà delle donne con figli non lavora. A rivelarlo è un report dell'Istat, che mette in evidenza come in una coppia con figli su tre solo l'uomo è occupato. Un dato che è ancora più affermato nel Mezzogiorno e che sottolinea come ancora oggi, per una donna, una nascita comporti spesso una rinuncia in ambito lavorativo.

“Torno Subito 2019” : Partnership Italia-Malta per l’Occupazione giovanile in ambito ITC : In scadenza il prossimo 21 giugno, il bando “Torno Subito 2019” della Regione Lazio che mira alla promozione di progetti finalizzati al miglioramento e alla valorizzazione delle competenze delle giovani generazioni, residenti nella Regione Lazio, che da sempre vivono problematiche legate all’inoccupazione e alla disoccupazione. I progetti presentati dai singoli Proponenti, prevedono percorsi integrati di alta formazione ed esperienze in ambito ...

Nel primo trimestre del 2019 l’Occupazione in Italia è cresciuta dello 0 - 1 per cento - dice l’ISTAT : Nel primo trimestre del 2019 l’occupazione è aumentata dello 0,1 per cento rispetto al trimestre precedente e dopo due trimestri di calo, dice un rapporto dell’ISTAT appena pubblicato. I nuovi occupati sono 25 mila, in particolare dipendenti a tempo indeterminato

La Banca d’Italia taglia le stime di crescita. Occupazione “contenuta” - aumentano prezzi al comumo : L'economia italiana crescera' dello 0,3% nel 2019, dello 0,7% nel 2020 e dello 0,9% nel 2021. La stima e' della Banca d'Italia che, rispetto alle previsioni contenute nel Bollettino economico di gennaio, ha tagliato le attese di crescita di 3 decimi di punto percentuale quest'anno, di 2 decimi il prossimo e di un decimo nel 2021. La revisione, spiega via Nazionale, "riflette principalmente la maggior debolezza della domanda estera osservata ...

DisOccupazione - Italia terzultima in Europa. Peggio soltanto Spagna e Grecia. Nell’Ue tasso ai minimi dal 2000 : Il tasso di Disoccupazione in Italia, al 10,2 per cento, è il terzo più alto dell’Unione europea. Secondo i dati pubblicati da Eurostat, vanno Peggio soltanto Spagna, dove è al 13,8%, e Grecia, 18,5%. La stessa situazione si ritrova nei numeri della Disoccupazione giovanile, con l’Italia al 31,4%, la Spagna al 32,7% e la Grecia che segna il tasso più basso al 38,8%. I dati, che confrontano il tasso di Disoccupazione di aprile 2019 ...

Ad aprile il tasso di disOccupazione in Italia è stato del 10 - 2 per cento : stabile rispetto a marzo e in calo rispetto ad aprile 2018 : Stamattina l’ISTAT ha pubblicato i nuovi dati sul lavoro che si riferiscono al mese di aprile. Le nuove rilevazioni hanno registrato un tasso di disoccupazione del 10,2 per cento, stabile rispetto a quello di marzo, e in calo dello 0,7

Italia col freno tirato - bocciate le misure del Governo : cresce solo la disOccupazione : Tutti dati in rosso quelli delle previsioni dell'Istat che sanciscono il fallimento dell'aggancio delle ripresa: anche il...

L'Istat vede l'Italia a +0 - 3% nel 2019. Stime Pil tagliate - disOccupazione in aumento : L’Istat taglia le Stime del Pil per quest’anno: da +1,3% a +0,3%. Una “forte revisione” delle previsioni di crescita rispetto ai dati rilasciati a novembre, spiega l’Istituto, sottolineando inoltre il “deciso rallentamento” a confronto con l’anno precedente (+0,9%). Le Stime dell’Istat sul Pil di quest’anno risultano “lievemente” migliori rispetto a quelle ...

ESCLUSIVA On. Fratoianni - Sinistra Italiana - : "Seria battaglia contro le diseguaglianze - allarme disOccupazione di massa" : Ma c'è un fatto incontrovertibile, a prescindere dalle sentenze dei tribunali: il rapporto fra un certo mondo economico e una certa politica è malato e va interrotto con ogni mezzo possibile. D'altra ...

Debito Italia - Confagricoltura : "Serve un piano di sviluppo che punti su crescita e Occupazione" : E' urgente un cambio di rotta nella programmazione politica con un piano di sviluppo che ponga al centro l'occupazione. Occorrono strumenti capaci di favorire le imprese nella creazione di posti di ...

