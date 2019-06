Bonsignore CorSport | ' Mercato bianconero in tre nomi | Chiesa | Milinkovic e Icardi'

Blastingnews

(Di venerdì 21 giugno 2019) Presentato Maurizio Sarri, è tempo per la Juventus di lavorare sul, alla ricerca di quei giocatori funzionali al gioco del tecnico toscano. Come anche dichiarato nella conferenza di presentazione da Sarri, saranno valutati tutti gli elementi della rosa bianconera, prima di ogni eventuale cessione. Alcune partenze però sembrerebbero scontate, su tutte spiccherebbe quella di Joao Cancelo: il terzino portoghese sarebbe vicinissimo al trasferimento al Manchester City e la prossima settimana potrebbe essere quella decisiva per la definizione dell'acquisto da parte della società inglese. La Juventus potrebbe incassare almeno 60 milioni di euro, soldi utili per gli investimenti....

