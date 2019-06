Napoli | Tir perde il carico di patate | 29enne travolta e uccisa

Mercato Napoli - Zazzaroni : “Gran colpo si può chiudere settimana prossima! Allan può partire…” : Zazzaroni per James Rodriguez la trattativa si può chiudere già la prossima settimana A Radio Marte, nel corso della trasmissione ‘Marte Sport Live’, è intervenuto il giornalista Ivan Zazzaroni che ha rilasciato alcune dichiarazioni riguardo la trattativa tra Rodriguez-Napoli: “Al primo ci può stare, ma al secondo anno, Ancelotti deve vincere. James Rodriguez vuole assolutamente venire a Napoli, Napoli lo vuole e ...

Napoli - la camorra alza il tiro : bomba e cinquanta colpi di pistola - è notte di fuoco : Un boato seguito da una pioggia di proiettili e Napoli torna ad essere scenario di guerre criminali. È accaduto all'alba di stamani nel Rione San Gaetano, a Miano, dove intorno alle 4...

Ufficiale – Il programma completo del ritiro estivo del Napoli : Pronto il programma Ufficiale per il ritiro del Napoli a Dimoro-Folgarida, ecco quanto pubblicato dalla società: Arriva un’altra splendida estate azzurra sotto il cielo della Val di Sole. Per il nono anno consecutivo il Napoli sarà in ritiro a Dimaro-Folgarida. La squadra di Ancelotti svolgerà la preparazione pre campionato dal 6 al 26 luglio in Trentino. Anche questa estate è previsto un programma ricco di appuntamenti di natura ...

Napoli - il raid a piazza dei Martiri : ecco il punto debole degli uomini-talpa : Hanno lavorato per tutto il fine settimana, forti di una conoscenza «militare» del sottosuolo. Si sono scambiati informazioni, come avviene in una vera e propria squadra...

Derby con il Benevento per l’amichevole durante il ritiro del Napoli : Il Corriere dello Sport svela oggi un’altra delle amichevoli estive del Napoli, dopo quella fissata contro il Liverpool per il 28 luglio che si giocherà a Edimburgo. La formazione di Ancelotti sfiderà il Benevento in un’amichevole durante il ritiro estivo a Dimaro-Folgarida. Le due squadre campane, infatti, vivranno il mese di luglio a pochi chilometri di distanza in quanto i sanniti saranno a Pinzolo. L'articolo Derby con il ...

Sacchi al Mattino : “Un paio di giocatori del Napoli hanno tirato i remi in barca” : Arrigo Sacchi parla del Napoli in un intervista al Mattino a firma di Pino Taormina. Innanzitutto i complimenti ad Ancelotti che ha mostrato coraggio, secondo Arrigo, perché Il tatticismo non porta da nessuna parte, la gente va allo stadio per vedere i gol e lo spettacolo altrimenti non ci va Una promozione a pieni voti per il Napoli di Ancelotti che ha saputo dare una spinta in più alla squadra, portarla a superare l’estremo tatticismo ...

Bologna-Napoli dà indicazioni per il futuro ed è un’occasione per tirare un bilancio : Da una partita che contava davvero poco come quella di Bologna si possono comunque trarre utili indicazioni per i prossimi mesi, quelli decisivi per la costruzione del futuro del Napoli. Nel capoluogo emiliano si è innanzitutto notata l’assenza di Allan e Koulibaly: è arrivata l’ennesima conferma di come siano giocatori fondamentali per gli equilibri e la tenuta difensiva della loro squadra, la quale, senza filtri a centrocampo ha ...

TV Luna – Napoli ritiro estivo a Dimaro - dal 6 al 26 luglio : le novità : Allenamento Napoli a Dimaro Il giornalista di TV Luna, Carlo Alvino ha pubblicato alcuni aggiornamenti sul proprio profilo Twitter in merito alla prossima stagione del Napoli: “È conto alla rovescia per il rompete le righe in casa Napoli che scatterà al termine della gara di domani a Bologna. Gli azzurri vecchi e nuovi si ritroveranno direttamente a Dimaro il 6 luglio. Non ci sarà il pre raduno a Castelvolturno come gli anni ...

Bollani al piano - Bocelli che canta “Con te partirò” e Bolle che prova la coreografia : il backstage che emoziona a Napoli : Stefano Bollani al pianoforte, Andrea Bocelli che canta “Con te partirò” e Roberto Bolle che ripassa mentalmente la coreografia. Sono le immagini del backstage dello spettacolo OnDance, che è andato in scena a Napoli. L'articolo Bollani al piano, Bocelli che canta “Con te partirò” e Bolle che prova la coreografia: il backstage che emoziona a Napoli proviene da Il Fatto Quotidiano.

Pediatria di libera scelta : da Napoli un progetto per garantire la continuità dell’assistenza ai bambini : Ben 3.800 visite nei presidi di Napoli e provincia che, grazie ai pediatri di libera scelta, hanno garantito la continuità assistenziale delle cure primarie pediatriche nelle giornate festive e prefestive tra il 20 aprile e il 1 maggio. Parte da questo enorme successo il 19esimo congresso della FIMP Napoli, in programma fino a domani 19 maggio al Grand Hotel Vesuvio di Sorrento. I dati sull’assistenza sono quelli del progetto pilota ...

Napoli - Albiol : ''Ripartire da Ancelotti la chiave per crescere ancora'' : Napoli - Con il suo ritorno il Napoli ha subito ritrovato la vittoria: contro Frosinone e Cagliari , a conferma di quanto sia pesata la lunga assenza per infortunio di Raul Albiol nell'economia della stagione azzurra. 'Acqua passata, per fortuna: ogni giorno va meglio, mi sto allenando con la squadra e sono felice di essere di nuovo in campo. Provo a fare il massimo, ma anche chi ha ...

Marco Minniti a L'aria che tira - sciacallata contro Matteo Salvini sulla bimba ferita a Napoli : Tu quoque, Marco Minniti. Già, siamo in campagna elettorale. Dove tutto, o quasi, vale. Eppure, dall'ex ministro dell'Interno, era lecito non attendersi un attacco così misero, di bassissimo rango, contro Matteo Salvini. Siamo negli studi de L'aria che tira, dove il piddino torna sulla terrificante

Sky - Ugolini : “Nuovo colpo Napoli può andare già in ritiro a Dimaro. Se arriva Lozano - Milik…” : Ugolini sul calciomercato del Napoli Massimo Ugolini, di Sky Sport, è intervenuto ai microfoni di Kiss Kiss Napoli, ecco quanto ha dichiarato sulle scelte di mercato che deve affrontare il Napoli: “Il Napoli concretizza poco per quanto crea. Un obiettivo è prendere un altro attaccante, stanno ragionando sulla misura e con quale margine hanno intenzione di muoversi. Se arriva Lozano penso resti Milik, anche per caratteristiche. Ma il Napoli ...

Live Napoli-Cagliari 0-0 : primo tempo senza tiri in porta : Napoli-Cagliari conta poco o niente ma Ancelotti non ci sta. Il tecnico azzurro cerca di trovare motivazioni per la squadra e vuole quella vittoria che significherebbe secondo posto quasi...