Bimba grave per il tetano | Non era stata vaccinata

Verona - Bimba contrae tetano : è grave : 12.06 Non era vaccinata la bambina di 10 anni che ha contratto il tetano e che è ricoverata in terapia intensiva pediatrica al polo Confortini dell'ospedale di Verona. Lo riferiscono fonti dell'azienda ospedaliera universitaria integrata di Verona precisando che le condizioni della piccola sono stazionarie e la prognosi resta riservata. Secondo quanto si è appreso, avrebbe contratto l'infezione tetanica dopo essere caduta ferendosi a un ...

Esplosione a Rocca di Papa : una Bimba è grave | Sindaco con ustioni al volto : Lo scoppio, dovuto probabilmente ad una fuga di gas, ha semi distrutto l'edificio di tre piani. A pochi passi c'è la sede del Comune.

Torino - incinta viene investita da auto pirata : grave la Bimba fatta nascere d'urgenza : Il parto era stato fissato per il 4 giugno e, in attesa di diventare mamma, Elena, la protagonista di questa vicenda contava con trepidazione i giorni che la separavano dal lieto evento. Invece, ieri la 19enne incinta è stata soccorsa, portata in ospedale e costretta a un parto d'urgenza perché un'auto pirata l'ha investita mentre attraversava regolarmente la strada sulle strisce pedonali a Orbassano, comune in provincia di Torino. Portata al ...

Pitbull aggredisce sorelline - grave Bimba 18 mesi : Due sorelline di 18 mesi e 12 anni azzannate dal cane di famiglia, che non aveva mai dato particolari segnali di aggressivita'. Sconcerto a Santhia', a una ventina di chilometri da Vercelli, dove un Pitbull di quattro anni ha aggredito le piccole, ferendo in modo grave la bimba di un anno. Un altro caso a Mondragone (Caserta) dove una donna di 85 anni e' stata aggredita, nel cortile di casa, da due Pitbull della nipote: e' ricoverata in prognosi ...

Noemi - la Bimba ferita a Napoli resta grave : indagini verso la svolta - ore contate per il killer : La bimba è in coma farmacologico e in respirazione assistita: fuori dall'ospedale Santobono si moltiplicano le preghiere e i messaggi di solidarietà ad ogni livello, dal mondo istituzionale ai tanti ...

Bimba ferita a Napoli - Noemi resta grave : 'Ma il polmone destro risponde bene' : Sono ancora 'gravi' le condizioni cliniche di Noemi, la Bimba di 4 anni ferita in una sparatoria venerdì scorso in piazza Nazionale a Napoli e oggi ricoverata all'ospedale pediatrico Santobono. La ...