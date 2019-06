Il sequel di Zelda | Breath of the Wild arriverà perché il team aveva troppe idee per dei

Sarà possibile giocare nei panni di Zelda nel sequel di Zelda : Breath of the Wild? Aonuma non lo esclude - ma non può confermarlo : Nel corso della presentazione E3 di Nintendo, la compagnia ha sganciato una vera e propria bomba annunciando lo sviluppo del sequel di The Legend of Zelda: Breath of the Wild.I fan sono ovviamente in attesa di scoprire maggiori dettagli sul gioco che, al momento, sono scarsi. Tuttavia, è emersa quella che potrebbe essere un'interessante caratteristica per il prossimo titolo: forse, nel sequel, i giocatori potranno vestire i panni di Zelda.Il ...

Il team al lavoro sul sequel di Zelda : Breath of the Wild ispirato da Red Dead Redemption 2 : Nintendo ha lanciato una vera bomba alla fine della sua presentazione E3 quando ha confermato che il sequel di The Legend of Zelda: Breath of the Wild è in fase di sviluppo. È ancora presto, il sequel non ha nemmeno un nome. Ma è interessante sapere che il team è ispirato a Red Dead Redemption 2 di Rockstar, riporta Gamingbolt.IGN ha parlato con il produttore di Zelda Eiji Aonuma riguardo a quali titoli il team di sviluppo stava giocando e che ...