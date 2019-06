Giallo di Torvajanica | il killer di Maria sarebbe morto con lei nel rogo dell' automobile

Blastingnews

(Di mercoledì 19 giugno 2019) Continua a far parlare il cosiddetto "di", località balneare vicino Roma dove venerdì scorso sono stati scoperti due corpi senza vita completamente carbonizzati. Si trattava di un uomo, Domenico Raco, un 39enne, eCorazza, di 48 anni. I carabinieri stanno facendo di tutto per ricostruire l'esatta dinamica dei fatti che, con il passaree ore e dei giorni, sta divenendo sempre più chiara. Infatti, secondo quanto riporta la testata giornalistica locale online, Roma Today, i filmatie telecamere di videosorveglianza installate nella zona mostrerebbero proprio Raco che tiene in mano una tanica di benzina, e con lo stesso combustibile avrebbe poi cosparso di liquido infiammabile l'auto, che di lì a poco prenderà fuoco. Forse la prima a morire è stata, anche luirimasto comunque arso vivo dalle fiamme....

