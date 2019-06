Formula 1 - I segreti dell' impianto frenante - VIDEO

quattroruote

(Di mercoledì 19 giugno 2019) Potrebbe sembrare un paradosso ma, tra i tanti elementi utili a far andare veloce una1, cè anche l. Poter contare su spazi e tempi ridotti in frenata e avere una monoposto stabile, aiuta a inserire meglio la vettura in curva e risultare più veloci in pista. La gestioneinteroè assai complicata e non è un caso che i team allaccinoe vere e proprie partnership con i fornitori dei freni per lo sviluppo tecnologicoe vetture.Un banco di prova eccellente. I freni di una1 non hanno nulla a che vedere con le classiche utilitarie, ma hanno pochissimi punti di contatto anche rispetto ae potenti sportive, che utilizzano dischi in ghisa realizzabili in appena 24 ore. Quelli di F.1, invece, sono fabbricati in carbonio e il tempo di sviluppo si aggira intorno ai 5 mesi. Differenze sostanziali anche nel peso: 15 Kg quello di una sportiva e ...