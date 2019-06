Tutte le amichevoli estive del Napoli

ilnapolista

(Di martedì 18 giugno 2019) Ilha annunciato, sul suo sito ufficiale, leche vedranno impegnata la squadra in estate. Durante il ritiro in Val di Sole, come già annunciato in precedenza, lesaranno tre, e si giocheranno sul campo di Carciato Il primo appuntamento sarà sabato 13 luglio contro il Benevento. Il 19 luglio ce ne sarà un altro, ma contro un avversario ancora da definire. Il terzo appuntamento, infine, sarà con la Cremonese, mercoledì 24 luglio alle 17.30. Annunciate anche leinternazionali. Dopo quella contro il Liverpool del 28 luglio, ilaffronterà l’Olympique Marsiglia il 4 agosto alle 21 presso l’Orange Velodrome Stadium di Marsiglia. Con il club francese ilsi è già scontrato due volte in Europa League, nel 2013 riportando due vittorie. L'articololedelilsta.

