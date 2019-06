Scanzi sul Fatto | Il problema di Sarri alla Juve non sarà vincere | ma stavincere

ilnapolista

(Di martedì 18 giugno 2019) AndreasulQuotidiano difende la decisone didi andarentus. Parla della sua carriera, della gavetta lunga una vita e dei rospi che il tecnico toscano ha dovuto ingoiare per arrivare sulla panchina più forte d’Italia. E adesso le critiche, ma da chi?riflette che gli stessi che lo additano per tradimento sarebbero pronti a vendersi anche la famiglia al suo posto. La fedeltà, tanto nominata dai tifosi del Napoli che ricordano le parole del mister quando voleva querelare chi lo avvicinavapanchina del nemico, è un concetto relativo Puoi essere fedele a un’ idea, più ancora a un sogno, ma a una squadra ormai no. Andandopuò realizzare appieno la sua utopia più grande:e con. Nel suo Paese. In questo senso, la sua decisione è coerente eccome con la sua filosofia Ildiadesso èe non solo ...

