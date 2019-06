Laura Biagio scaletta tour 2019 di Laura Pausini e Biagio Antonacci

Laura Pausini e Biagio Antonacci Bari : come arrivare - parcheggi - biglietti : Laura Pausini e Biagio Antonacci inaugurano il loro Laura Biagio Tour 2019 negli stadi italiani con la prima tappa allo Stadio San Nicola di Bari mercoledì 26 giugno. Ecco di seguito le maggiori informazioni su dove acquistare i biglietti, prezzi, come arrivare allo stadio e parcheggi. SCOPRI LA SCALETTA DEL TOUR Laura Biagio concerto 2019 Bari biglietti e prezzi I biglietti per le tutte le date di Laura Biagio, tour di Laura Pausini e ...

Biglietti Laura Pausini Biagio Antonacci tour 2019 : date concerti - prezzi - info : Laura Pausini e Biagio Antonacci annunciano numerosi concerti del tour 2019 insieme nei maggiori stadi italiani la prossima estate. Ecco di seguito date, prezzi, info e dove acquistare i Biglietti. Laura Pausini e Biagio Antonacci insieme per un tour negli stadi L’avevano promesso ai loro fan e ora il sogno diventa realtà: Laura Pausini e Biagio Antonacci sai esibiranno live insieme nel loro primo tour congiunto negli ...

Tutto pronto per i concerti di Laura Pausini e Biagio Antonacci - i ringraziamenti dopo il raduno : “Ora possiamo iniziare il tour” : I concerti di Laura Pausini e Biagio Antonacci stanno per arrivare. A testimoniarlo, è stato il mega raduno che i due artisti hanno tenuto alla Fiera di Roma il 15 giugno e nel quale hanno raccolto i fan dell'una e dell'altra compagine, come mai era accaduto nella storia della loro carriera. Il sole e il caldo afoso della giornata romana di fine primavera non ha fermato coloro che hanno deciso di prendere parte alla festa che hanno tenuto a ...

Info orari e ingressi per il raduno di Laura Pausini e Biagio Antonacci a Roma il 15 giugno : Sono ufficiali le Informazioni per il raduno di Laura Pausini e Biagio Antonacci a Roma, con un incontro fissato il 15 giugno alla Nuova Fiera di Viale Eiffel. Il controllo delle tessere e gli ingressi partono dalle ore 14,30, con controlli che si svolgono su due file separate. La prima delle due è destinata agli iscritti generici, sia per quanto concerne il fan club di Laura Pausini sia per gli iscritti alla Biagio Fan Experience, mentre ...

Ballata per Genova in diretta su Rai1 il 14 giugno - gli ospiti in scaletta da Laura Pausini e Biagio Antonacci a The Kolors e Irama : Amadeus, Antonella Clerici, Lorella Cuccarini, Luca e Paolo si alternano alla conduzione dell’evento Ballata per Genova, in diretta su Rai1 stasera, venerdì 21 giugno, dalle ore 21.25. Si ricorda la tragedia del Ponte Morandi, crollato Lo scorso agosto, ma soprattutto si intende porre le fondamenta per la riqualificazione della zona interessata dal crollo. Tanti gli ospiti attesi stasera a Genova, nell’area di 12.000 posti allestita per ...

Seat Music Awards - diretta prima serata : Laura Pausini e Biagio Antonacci : [live_placement] Cambiano i main sponsor, non cambia la formula: tornano su Rai 1 i premi dedicati ai 'campioni' di vendita della discografia italiana e nel 2019 prendono il nome di Seat Music Awards. Ad ospitarli sempre l'Arena di Verona così come a condurli ci sono ancora Carlo Conti e Vanessa Incontrada. La prima delle due serate va in onda questa sera, mercoledì 5 giugno, dalle 20.30, e la seguiremo live su TvBlog. La seconda è in ...

Laura Pausini e Biagio Antonacci/ Video - la coppia resisterà? - Seat Music Awards - : Laura Pausini e Biagio Antonacci, Sound Music Awards: le due leggende della Musica leggera italiana uniti. Che successo In questa nostra casa nuova

Audio di In questa nostra casa nuova di Laura Pausini e Biagio Antonacci in acustico a sorpresa prima del tour : In questa nostra casa nuova di Laura Pausini e Biagio Antonacci arriva in acustico. Il brano a due voci è appena stato rilasciato in una nuova veste che ha stupito i fan, dal momento che non si attendevano delle novità in merito all'ultimo singolo che il duo di amici ha appena portato in radio. Il singolo in versione acustica lancia quindi il tour negli stadi di prossima partenza, con prima data in programma per il 26 giugno allo Stadio San ...

Spunta il video delle prove del tour di Laura Pausini e Biagio Antonacci : primi assaggi di scaletta : A qualche settimana dall'inizio dei concerti, arriva il video delle prove del tour di Laura Pausini e Biagio Antonacci, con qualche assaggio della scaletta pensata per l'evento congiunto che prenderà il via dal 26 giugno allo Stadio San Nicola di Bari. Tra le canzoni interpretate durante le prove compaiono Sognami di Biagio Antonacci e una nuova versione di Resta in Ascolto. Scelte che non sorprendono, queste, dal momento che i due artisti ...

Si avvicina il raduno di Laura Pausini e Biagio Antonacci a Roma - tutte le info utili di partecipazione : Il raduno di Laura Pausini e Biagio Antonacci è alle porte. Come annunciato a qualche settimana dal calendario degli eventi negli stadi, i due artisti si riuniranno a Roma per dare vita a un incontro congiunto con i fan di entrambi, nel quale anticiperanno cos'hanno pensato per i concerti nelle grandi arene dello sport al via dal 26 giugno allo Stadio San Nicola di Bari. L'evento si terrà sabato 15 giugno alla Nuova Fiera di Roma, con inizio ...

Laura Pausini e Biagio Antonacci sorprendono tutti con un flash mob (VIDEO) : [embed]https://youtu.be/0LxwmM8ekd4[/embed] Alle ore 18.40 di ieri, martedì 14 maggio, ancora una volta Laura Pausini e Biagio Antonacci hanno sorpreso tutti, mettendosi in gioco davanti a centinaia di fan e passanti che si sono fermati nella celebre piazza incuriositi ed emozionati. Lui, travestito da Vincent Van Gogh nel famoso autoritratto del 1889; lei, nei panni della Ragazza con l’Orecchino di Perla di Jan Vermeer. Hanno percorso, ...

Laura Pausini e Biagio Antonacci in Piazza Di Spagna a Roma - quadri viventi a sorpresa tra i fan (video) : Laura Pausini e Biagio Antonacci hanno raggiunto Piazza Di Spagna a Roma nella serata di oggi. quadri viventi, in vestiti d'epoca, Laura Pausini e Biagio Antonacci hanno passeggiato tra i fan nel centro storico di Roma. I due si sono presentati in una mise particolare ed inaspettata, come inaspettata è stata la loro visita nella capitale. Laura Pausini era vestita come La ragazza con l'orecchino di perla mentre Biagio Antonacci ha optato per ...

Arriva il backstage del video di In questa nostra casa nuova di Laura Pausini e Biagio Antonacci in attesa degli stadi : È disponibile il backstage del video di In questa nostra casa nuova di Laura Pausini e Biagio Antonacci, nuovo singolo con il quale hanno anticipato il tour negli stadi al via dal 26 giugno allo stadio San Nicola di Bari. La clip è stata girata tra Cinecittà World e la stazione di Roma Ostiense, alla presenza di alcuni fortunati fan che hanno potuto prendere parte alle riprese del video che ha accompagnato il brano a due voci che andrà a ...