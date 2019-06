ilnapolista

(Di martedì 18 giugno 2019) Sul Corriere del Mezzogiorno la storia di un fumetto giapponese dedicato all’Italia, anzi, a Napoli. Da cui, però, Napoli non esce proprio bene. Si chiama “Le bizzarre avventure di Jo-Jo”, è nato nel 1987, creato da Hirohiko Araki. Fino ad oggi ha venduto 100 milioni di copie. Il fumetto è diventato un fumetto di animazione, dal titolo Anime, che dall’ottobre 2018 è in onda in tv e nel web, non solo in Giappone, ma anche in Italia, su Crunchyroll, con sottotitoli. L’inizio della quinta parte, “Vento Aureo”, è ambientato proprio a Napoli, che, nei sottotitoli, è definita: “di una bellezza tale che esiste il detto Vedi Napoli e poi muori”. 24 minuti di animazione da cui, però, come dicevamo all’inizio, Napoli non esce benissimo. Dopo una carrellata iniziale sulla bellezza del Golfo, del lungomare liberato e di Castel ...

napolista : Gomorrismo spinto in salsa fantasy “Le bizzarre avventure di Jo-Jo”, un cartoon giapponese ambientato a Napoli, ne… -