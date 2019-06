Come sincronizzare audio e video su smartphone e tablet

Come sincronizzare file automaticamente tra PC Linux con Syncthing : Avete bisogno di sincronizzare alcuni file fra due PC Linux e non volete usare un servizio di cloud storage e i relativi piani a pagamento. Per questo state cercando una soluzione veloce e gratuita. All’interno leggi di più...

Come sincronizzare audio e video su PC : Dopo aver scaricato un filmato da Internet, vi siete accorti che l’audio e il video non sono sincronizzati e per questo adesso state cercando una soluzione per risolvere il problema. All’interno di questa nuova guida leggi di più...