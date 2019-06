Svelati i dettagli del battesimo di Archie | previsto per luglio e la Regina non ci sarà

E3 2019 : Marvel's Avengers ha una data di uscita - ecco tutti i dettagli Svelati alla conferenza : Forse Marvel's Avengers è stato il titolo più atteso dai fan che hanno seguito la conferenza di Square Enix e senza dubbio sono stati accontentati.Dopo l'annuncio del trailer sul palco dell'E3 sono stati svelati alcuni dettagli del gioco. Innanzitutto Marvel's Avengers sarà giocabile in co-op con i vostri amici che saranno in grado di aiutarvi durante la storia. I futuri DLC, tra cui i nuovi personaggi, che andranno ad arricchire il roster di ...

Aurore a ventaglio - finalmente Svelati nuovi dettagli sul raro evento dei cieli del Giappone : In Giappone è possibile osservare uno spettacolare e raro fenomeno nel cielo, quello delle Aurore a ventaglio, cioè fasci di luce che sembrano 'dita luminose' che partono dalla base dell'orizzonte. I fisici e i letterati si sono uniti in uno studio per comprendere meglio questo evento. Le Aurore a ventaglio sono Aurore rosse caratterizzate da fasci di luce che appaiono alla base dell’orizzonte e che si innalzano nel cielo come ...

Antonio Conte - nasce la sua Inter : tutti i dettagli Svelati da Fabrizio Biasin : Questo è certamente un modo strano per iniziare un articolo, ma è finito il campionato e per le prossime settimane, fino a inizio settembre, ci toccherà parlare solo di mercato, di «balle di mercato», di squadre che comprano ma poi non comprano e di altre che vendono ma poi non vendono e, questo dra

Svelati nuovi dettagli sulla storia di Attack on Titan 2 : Final Battle : KOEI TECMO Europe ha rivelato nuovi dettagli sull'avvincente trama di A.O.T. 2: Final Battle, incentrata sulla terza stagione del fenomeno anime mondiale "Attack on Titan". In arrivo il 5 luglio 2019 per PlayStation 4, Nintendo Switch, Xbox One e digitalmente su PC Windows tramite Steam, i giocatori potranno immergersi nell'azione mozzafiato della serie indossando il loro equipaggiamento ODM e volando in battaglia per sconfiggere i devastanti ...

Crash Team Racing Nitro-Fueled : Svelati nuovi dettagli sulla modalità avventura : L'uscita dell'atteso Crash Team Racing: Nitro-Fueled è distante poco meno di un mese e lo sviluppatore Beenox, per lenire l'attesa, ha deciso di condividere alcuni dettagli sulla campagna single player, che tornerà nell'edizione remaster.In un post pubblicato su PlayStation Blog è stata confermata la modalità avventura, dove i giocatori dovranno competere con il nefasto alieno Nitros Oxide.La modalità presenterà le gare dei trofei, le gare dei ...

Monster Hunter World : Svelati i dettagli della prossima espansione : L’ultimo appuntamento del nuovo show di casa play station, State of Play, ci ha regalato molte rivelazioni. Non solo Final Fantasy VII Remake e Medievil hanno avuto un posto d’onore durante il breve format ma anche la futura espansione di Monster Hunter World. Iceborn, nome del futuro contenuto aggiuntivo, è stato mostrato in un nuovo trailer, che vi propongo di seguito. L’espansione sarà ambientata in una nuova regione ...