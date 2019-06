Conte-Salvini | è scontro sul ministro per l’Europa 

Giuseppe Conte - la battuta per avvertire Matteo Salvini e Luigi Di Maio : "Torno a fare l'avvocato" : "Sono stato sospeso ma spero di essere riammesso quanto prima". La battuta di Giuseppe Conte al convegno organizzato dall'Associazione Giuristi italiani, di cui faceva parte prima di ricevere l'incarico da premier, all'Università Roma Tre, non è solo una battuta. Anche perché non è la prima. In Viet

Sea Watch - nel governo l'unica voce è di Salvini : "assordante" silenzio di Conte e M5s : Dal premier e dal Movimento 5 stelle non arrivano né commenti né tantomeno prese di posizione sul caso. Direttiva del...

Giuseppe Conte - la "revoca di firma". Umiliato in Europa - ufficiale : comandano Salvini e Di Maio : Giuseppe Conte è un burattino nelle mani dei due vicepremier Matteo Salvini e Luigi Di Maio, se ne sono accorti anche i capi delle istituzioni dell'Ue che - come riporta Il Giornale - gli hanno addirittura revocato il potere di firma. "In Europa tratto io" diceva qualche giorno fa il presidente del

Giuseppe Conte fantoccio - Mattarella lo vuole blindare contro Di Maio e Salvini : "Un suo gruppo in Parlamento" : Il premier Giuseppe Conte cerca di mostrarsi un capo di governo forte e autonomo, ma a Bruxelles nessuno lo prende in considerazione. Così giunge dal Colle la proposta di costituire una lista o un gruppo parlamentare Conte. La speranza è che questa decisione possa rafforzare l'immagine del president

UE vs ITALIA/ I segreti della procedura che Conte e Salvini non possono evitare : Le valutazioni contabili della procedura di infrazione sono il paravento di un'iniziativa prettamente politica: spedire l'ITALIA in recessione. Ecco come

Matteo Salvini - retroscena da Palazzo Chigi : il diktat a Giuseppe Conte per ribaltare il tavolo europeo : "La Commissione Ue uscente non può prendere decisioni né imporre sanzioni". Matteo Salvini, nella sua diretta Facebook mercoledì mattina, chiarisce come sulla procedura d'infrazione minacciata da Bruxelles contro l'Italia, il governo debba andare avanti senza paura. "Nessuna nuova tassa, ma un dialo

Conte (LeU) vs Salvini : “Vuole schedare i giudici?”. “Stupito che si possa amministrare giustizia se si è schierati” : “Invito questo giudice a candidarsi alle prossime elezioni per cambiare le leggi che non condivide” aveva detto Matteo Salvini riferendosi alla giudice Luciana Breggia rea, secondo il ministro dell’Interno, di essersi “opposta” alle politiche del governo in materia di sicurezza (una sentenza della magistrata del Tribunale di Firenza aveva escluso il Viminale dal giudizio sull’iscrizione anagrafica di un ...

Governo - la fiducia scende al 37% Conte batte Salvini. Di Maio terzo : Nell'ultima settimana la fiducia nel Governo è calata dal 40 al 37% (9% molta fiducia e 28% abbastanza). E' quanto emerge dall'ultimo sondaggio realizzato dall'Istituto Piepoli (ricerca effettuata il 10-11 giugno, 1.000 casi, metodologia C.A.T.I. - C.A.W.I.) i cui risultati vengono... Segui su affaritaliani.it

Conte : "Resto solo se mi convincono"Salvini : "Serve coraggio o salta tutto" Ora il vertice sulla trattativa con la Ue : Conte: "In Europa con una voce sola, sto qui se mi convincono". Salvini: "Multa all'Italia? Assurdo"

Giuseppe Conte e Tria per la trattativa ma Salvini e Di Maio li marcano con i tecnici di Lega e 5 Stelle : Mentre la Commissione europea, insieme al Comitato economico e finanziario (Efc), aspetta una risposta dall'Italia sul da farsi - "deve adottare le misure necessarie ad assicurare il rispetto del Patto di stabilità" - Giovanni Tria chiede a Matteo Salvini e Luigi Di Maio che smettano le uscite sullo

JUNCKER E CO./ Il blitz dell'Ue per commissariare Conte - Di Maio e Salvini : Difficile che il Governo riesca a resistere al pressing europeo e di fronte al rischio di una procedura d'infrazione che appare vicina

In Edicola sul Fatto Quotidiano del 12 Giugno : Sfuriata di Conte a Salvini Governo – Governo – Nel primo vertice post-Europee - il premier strapazza il capo leghista : “Non sono il nuovo Monti, ma la situazione è delicata” Conte contro Salvini nel vertice di lunedì a Chigi: “Non accostatemi all’ex premier o vi sbugiardo: parole come austerità non sono le mie”. Ieri il Consiglio dei ministri di Luca De Carolis Fritture alla Berlinguer di Marco Travaglio Nicola Zingaretti, che ci ostiniamo malgrado tutto a considerare una brava persona, ricorda sul suo blog Enrico Berlinguer a 35 anni dalla morte. E ne ...

Giuseppe Conte : "Pieno mandato in Europa o mi dimetto". Attenzione alla smorfia di Matteo Salvini : Nella conferenza stampa che ha seguito il Consiglio dei Ministri in cui sono stati varati decreto sicurezza-bis e la pace fiscale, due provvedimenti fortemente voluti dalla Lega di Matteo Salvini, si è tornati a parlare, ovviamente, anche dell'imminente trattativa dell'Italia con l'Europa per evitar

Conte : “Pieno mandato? Certo - altrimenti mi dimetterei”. Salvini : “Questo era e rimane governo del cambiamento” : “Il presidente del Consiglio se non avesse delega per sedersi a un Consiglio europeo allora non partirebbe, sarebbe sfiduciato: è la logica della grammatica costituzionale. Ai giornalisti piace parlare di mandato pieno, mezzo mandato, un quarto di mandato. Se un giorno dovessi sentire di non avere piena delega e mandato pieno delle forze politiche ne trarrei immediatamente le conseguenze: sarebbe la crisi più trasparente possibile”. ...