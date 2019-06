EMUI 10 Huawei primo sguardo screenshot

Aggiornamento EMUI 10 Beta su Huawei P30 Pro Come funziona : EMUI 10 Aggiornamento per smartphone Huawei e Honor quando verrà rilasciato e su quali smartphone arriverà l’Aggiornamento EMUI 10

Scatta questa domenica il rollout di EMUI 9 per Huawei P10 Plus Tre : in ritardo i TIM : Ci sono finalmente segnali incoraggianti per i tanti utenti in possesso di un Huawei P10 Plus brandizzato. Poco meno di un paio di settimane fa, su queste pagine, abbiamo già avuto modo di analizzare novità importanti per il pubblico in possesso di un device marchiato Vodafone, alla luce del rilascio del tanto atteso aggiornamento contenente EMUI 9. Una lunghissima attesa per una variante abbastanza diffusa in Italia, che negli ultimi giorni ...

Più veloce che mai Huawei P30 Pro con EMUI 10 : prima beta non ufficiale convincente : Sta facendo discutere moltissimo in queste il cosiddetto Huawei P30 Pro, per forza di cose il device più avanti tra quelli prodotti dal colosso cinese per quanto concerne lo sviluppo software. Oggi 15 giugno, infatti, è trapelata online la primissima beta addirittura impostata su EMUI 10 e sul sistema operativo Android Q. Nonostante si tratti di un prodotto non ufficiale, oltre che incompleto, siamo comunque al cospetto di una potenziale svolta ...

Huawei sta testando internamente EMUI 10 - basata su Android Q : Secondo quanto riportato da FunkyHuawei, il colosso cinese starebbe testando internamente l'interfaccia EMUI 10 basata si Android Q. L'articolo Huawei sta testando internamente EMUI 10, basata su Android Q proviene da TuttoAndroid.

Qualche certezza in più su Huawei Mate 20 Lite TIM : riscontri ufficiali su EMUI 9 e relativi tempi : Ci sono diversi nodi da sciogliere in questo periodo per chi si ritrova con un Huawei Mate 20 Lite, almeno dal punto di vista dello sviluppo software. In settimana vi abbiamo riportato praticamente in tempo reale la notizia della distribuzione dell’aggiornamento contenente la tanto attesa interfaccia EMUI 9 per chi si ritrova con un modello no brand e, come sempre avviene in queste circostanze, immediati sono giunti i quesiti di chi ha deciso ...

Spiazza la patch B151 per Huawei P20 Lite TIM a giugno - ma niente EMUI 9.1 : Giungono in queste ore alcune informazioni importanti per tutti coloro che hanno deciso di acquistare un Huawei P20 Lite TIM. Di recente, infatti, vi abbiamo riportato il feedback della compagnia telefonica, secondo cui la distribuzione del tanto atteso aggiornamento con EMUI 9.1 ci sarebbe stata tra la fine di giugno e l’inizio del mese di luglio. Nel frattempo, però, lo sviluppo software dello smartphone non si è arrestato e in Italia viene ...

Disponibile la data ufficiale per testare EMUI 9 su Huawei P Smart TIM in Italia : Stiamo per vivere settimane davvero molto intense sul fronte del cosiddetto Huawei P Smart. Di recente abbiamo osservato che la versione standard dello Smartphone abbia iniziato a ricevere l’aggiornamento con Android Pie ed EMUI 9, ma è chiaro che in tanti si stiano chiedendo quale sarà il futuro per i modelli brandizzati. In primis quello marchiato TIM, più diffuso di quanto si possa immaginare in Italia e pronto a fare uno step cruciale nel ...

Sul serio EMUI 9 su Huawei Mate 20 Lite dall’11 giugno in Europa - anche via HiCare : Senza indugi e senza più slittamenti EMUI 9 su Huawei Mate 20 Lite inizia ad essere realtà in Europa. Il firmware 9.0.1.164 è in distribuzione in queste ore e porta con se finalmente la rinnovata interfaccia software del produttore. Il percorso che ha condotto all'EMUI 9 su Huawei Mate 20 Lite è stato a dir poco travagliato. Già nel mese di maggio avevamo segnalato la prima distribuzione (sempre in Europa) del firmware 163 con a bordo ...

Due grossi plus extra per i vari Huawei Mate 20 tramite l’aggiornamento EMUI 9.1 : Ci apprestiamo a vivere mesi estivi molto caldi per tutti coloro che in questi mesi si sono lasciati sedurre dalla famiglia dei cosiddetti Huawei Mate 20. Indipendentemente dallo smartphone scelto, infatti, questi dispositivi non si limiteranno a ricevere l'aggiornamento con la tanto attesa interfaccia EMUI 9.1, ma anche alcune funzionalità extra che potrebbero fare la differenza, almeno stando alle indiscrezioni che abbiamo avuto modo di ...

Tempistica massima per EMUI 9.1 su Huawei P20 Lite TIM : risposta ufficiale : Ci sono alcune indicazioni importanti anche per coloro che hanno deciso di acquistare un Huawei P20 Lite TIM nel corso degli ultimi dodici mesi. Dopo aver analizzato le prime informazioni sul rilascio a sorpresa dell’aggiornamento contenente addirittura EMUI 9.1 per chi si ritrova con un dispositivo no brand, oggi 7 giugno tocca fornire un contributo informativo anche per l’utenza che ha scelto la versione marchiata dalla compagnia telefonica. ...

Rilasciata EMUI 9.1 su Huawei P Smart : descrizione procedura HiCare : Esattamente come successo al Huawei P20 Lite nelle scorse ore, anche il Huawei P Smart (modello 2018) si sta aggiornando ad EMUI 9.1 (i più scettici potranno sincerarsi della cosa dando uno sguardo allo screenshot in chiusura di articolo). La versione corrente risponde al numero build 9.1.0.115(C432E5R1P3), da poter scaricare tramite il servizio HiCare. Per chi non la conoscesse, stiamo parlando dell'applicazione proprietaria che dovreste ...

Huawei P Smart e P20 Lite ricevono EMUI 9.1 con Android 9 Pie : Anche Huawei P Smart e Huawei P20 Lite ricevono l'aggiornamento a Android 9 Pie, con l'interfaccia proprietaria EMUI 9.1. L'articolo Huawei P Smart e P20 Lite ricevono EMUI 9.1 con Android 9 Pie proviene da TuttoAndroid.

Come ottenere EMUI 9.1 su Huawei P20 Lite subito e changelog completo : Inizio di giugno alla grnde per i Huawei P20 Lite. Nella giornata di ieri abbiamo riportato la notizia dell'avvio della distribuzione dell'EMUI 9.1, basata naturalmente su Android 9 Pie. Una novella tanto più lieta perché si attendeva l'interfaccia software precedente ossia l'EMUI 9. Decisamente meglio così insomma. Una precisazione è d'obbligo però: non tutti i possessori di un Huawei P20 Lite stanno ricevendo l'aggiornamento EMUI 9.1 in ...

Bruciano le tappe alcuni Huawei P20 Lite : addirittura EMUI 9.1 segnalata il 5 giugno in Italia : Abbiamo dovuto attendere a lungo, forse oltre ogni previsione, ma a partire da oggi 5 giugno è possibile analizzare più da vicino il rilascio di un aggiornamento invocato a furor di popolo per Huawei P20 Lite. All'interno del nostro gruppo Facebook dedicato a questo produttore, infatti, viene segnalata la disponibilità di EMUI 9.1 e Android Pie, che come sempre avviene in questi casi si potrà scaricare dapprima sui modelli no brand che sono in ...