Elon Musk : "Potremmo essere il videogioco di qualcuno in questo momento" : In occasione dell'ultima giornata dell'E3, anche Elon Musk ha trovato spazio sul palco della più importante fiera videoludica al mondo, riporta EndGadget. In occasione di un panel tenuto in compagnia anche di Todd Howard, il celebre imprenditore nonché CEO di Tesla e SpaceX ha svelato l'origine della sua passione per la tecnologia: "Il motivo per cui mi sono interessato alla tecnologia sono i videogiochi. Probabilmente non avrei iniziato a ...

Starlink - i satelliti di Elon Musk minacciano lo studio delle stelle : C’è un nuovo grattacapo che affligge gli amanti dello Spazio. Da ormai diversi giorni (dal 24 maggio per la precisione) in orbita attorno alla Terra ci sono 60 nuovi satelliti. Sono i pionieri della costellazione di Starlink, il progetto di Elon Musk per portare Internet ultraveloce anche nelle zone più isolate del mondo. Alla fine delle operazioni i satelliti saranno 12mila. Il problema? Sono luminosi, e per gli esperti potrebbero minacciare ...

Lo sciame di satelliti del progetto Starlink di Elon Musk preoccupa gli scienziati : ecco perché : Col progetto Starlink Elon Musk vuol rendere disponibile internet a banda larga in ogni angolo della Terra, ma per farlo dovrà inviare ben 12mila satelliti nell'orbita bassa terrestre. Per gli scienziati e gli astrofili questo immenso sciame di oggetti potrebbe rappresentare un grosso problema: ecco perché.Continua a leggere

Motori – Tesla - i Supercharger non bastano : Elon Musk limita la carica all’80% : La società di Elon Musk costretta a limitare all’80% le ricariche dei clienti effettuate presso i Tesla Supercharger A quanto pare, il colosso Tesla starebbe introducendo una serie di limiti alle ricariche effettuate presso i suoi Supercharger negli Stati Uniti. Si tratterebbe di una limitazione dei veicoli collegati alla rete a circa l’80% di ricarica per cercare di ridurre i tempi di attesa degli altri utenti. “Il ...

Elon Musk costruirà il suo primo tunnel sotterraneo a Las Vegas : las Vegas skyline (foto: Getty Images) Il tunnel sotterraneo di Elon Musk, lanciato col progetto di The Boring Company – nato da un tweet dello stesso Musk che si pensava niente più che una boutade, all’inizio del 2017 – aggancia le automobili a un carrello e le spara a una velocità di più di 200 km/h, arriverà a Las Vegas. Il Las Vegas Convention and Visitors authority, l’ente che promuove il turismo nel Nevada, ha approvato un ...

Progetto Starlink : la SpaceX di Elon Musk lancerà 60 satelliti per migliorare le connessioni ad internet : Alle 4:30 del mattino di domani, 60 satelliti appartenti al Progetto Starlink per le connessioni internet veloci saranno messi in orbita dalla compagnia SpaceX di Elon Musk. Si tratta del rilascio in orbita del primo nucleo operativo del nuovo sistema di connessione, dopo il test del 2018. Il lancio previsto dalla base di Cape Canaveral Air Force, in Florida, avverà nella finestra che si apre alle 4:30 e si chiude alle 6:00 del 16 maggio. Le ...

Elon Musk sarà processato per aver dato del pedofilo a uno dei sub che avevano salvato i ragazzi nella grotta in Thailandia : Elon Musk, imprenditore statunitense fondatore di Tesla, sarà processato per aver dato del pedofilo a Vernon Unsworth, uno dei sub che avevano salvato i ragazzi nella grotta in Thailandia, nel luglio 2018. Unsworth e Musk avevano litigato sulla storia dei mini-sottomarini che

Elon Musk deve chiedere il permesso all'avvocato per postare tweet su Tesla : L'autorità di controllo della Borsa mette un bavaglio alla comunicazione senza freni del fondatore di Tesla sui social network: se vuole parlare dell'azienda, deve prima ottenere il permesso dal ...

Elon Musk deve chiedere il permesso all’avvocato per postare tweet su Tesla : (Foto: Hector Guerrero/Getty Images) Tempi duri per Elon Musk. La Security and exchange commission, l’equivalente statunitense dell’italiana Consob, ha imposto al patron di Tesla l’obbligo di sottoporre i suoi tweet a un avvocato prima di pubblicarli. La decisione arriva dopo che le autorità hanno accusato Musk di aver ignorato le disposizioni contenute nelle precedenti sentenze proprio riguardo all’uso smodato – e incauto – del ...

Elon Musk potrà scrivere tweet su Tesla solo se autorizzato dall'avvocato : Il patron della Tesla, Elon Musk , ha raggiunto un accordo con la Sec, Securities and Exchange Commission,, la Consob americana, per porre fine al contenzioso sull'utilizzo di Twitter. L'intesa, in ...

Elon Musk dovrà far approvare i suoi tweet su Tesla da un avvocato prima di poterli pubblicare : Dopo settimane di trattative, Elon Musk ha raggiunto un accordo con la Securities and Exchange Commission (SEC), l’ente federale statunitense che si occupa della vigilanza della borsa, per quanto riguarda i suoi tweet e le dichiarazioni su Tesla che fornisce

Cos'è Full Metal Alchemist - il fumetto che è diventato la nuova immagine del profilo di Elon Musk : I due fratelli Elric, a sinistra El, a destra Al Ed e Al sono due ragazzi che vivono in un mondo domina l'alchimia, qualcosa a metà tra scienza e magia. È un arte che permette di trasformare la ...

Guida autonoma - Elon Musk : “entro due anni i primi robotaxi senza conducente” : I robotaxi, quelli senza pilota in carne e ossa alla Guida, arriveranno sulle strade degli Stati Uniti nel giro di due anni: è questa l’ultima promessa fatta da Elon Musk, patron e amministratore delegato di Tesla, più volte accusato di non mantenere la parola data agli investitori. L’annuncio arriva a poche ora dalla divulgazione degli ultimi risultati commerciali della marca (negativi, secondo le attese). Fondamentale per centrare l’obiettivo, ...