Inter | Marotta | “Conte | obiettivi e sogno scudetto | vi dico tutto”

calcioweb.eu

(Di venerdì 14 giugno 2019) L’amministratore delegato dell’, Beppe, ha fatto il punto della situazione sui nerazzurri a Lugano nel corso della presentazione del ritiro estivo 2019, in programma dall’8 al 14 luglio. Le sue parole anche su Conte. “Conte è un top player, ho avuto modo di conoscerlo e di apprezzare le sue grandi qualità, ha dalla sua una cultura vincente, ha vinto in Italia e in Inghilterra, ha fatto un grande cammino con la Nazionale azzurra. Una delle sue migliori qualità è valorizzare le risorse che ha disposizione. In Italia, e nel mondo in generale, non si vince solo con i top player, si vince se alle spalle c’è una struttura forte, quindi con la struttura tecnica, ma anche con quella presidenziale e manageriale. L’obiettivo è affidare la risorsa tecnica a un allenatore che ha le capacità di far bene, lo abbiamo fatto con Conte e sono certo ...

Gazzetta_it : L'#Inter riparte da Lugano. #Marotta: '#Conte? Un top player' - capuanogio : ?? Il #Milan ha un budget di mercato di 80 milioni e per questo si è inserito nella corsa a #Barella. #Inter in vant… - capuanogio : ?? L'#Inter ha comunicato al procuratore di #Nainggolan che potrebbe essere ceduto perché non rientra nei piani di… -