Formula E - Tutte le novità della stagione 2019-2020

Formula 1 - Bottas si gode la vittoria : “Hamilton le ha provate tutte - ma non ho commesso errori” : Il pilota finlandese ha analizzato la sua vittoria in Azerbaijan, sottolineando come sia stato fondamentale non commettere errori Seconda vittoria in stagione per Bottas, la quinta in carriera per il pilota della Mercedes che trionfa a Baku e torna in testa alla classifica piloti con un punto di vantaggio su Hamilton. Lapresse Una prestazione davvero esaltante quella del driver di Nastola, capace di non commettere errori in Azerbaijan ...