Volley | come sta Paola Egonu? Solo un calo di pressione | ma contro la Russia non giocherà

(Di giovedì 13 giugno 2019) Questa mattina avevamo dato notizia del malore accusato ieri sera daal termine di Italia-Corea del Sud, match valido per la Nations League difemminile: pochi minuti fa la Federha rilasciato una nota stampa circa le condizioni dell’azzurra, facendo tirare un sospiro di sollievo.ha avuto undi, è stata portata all’ospedale di Perugia ma dopo gli accertamenti, risultati negativi, ha passato normalmente la notte in albergo. In via del tutto precauzionale però, fa sapere la Federazione, questa sera l’azzurra non prenderà parte alla partitala. Di seguito il comunicato integrale della Feder: “L’atleta azzurra, che al termine della gara tra Italia e Corea del Sud ha accusato undied è stata subito soccorsa e trasportata all’ospedale di Perugia, in serata è stata ...

