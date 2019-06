NBA – Thunder | seconda operazione alla spalla per Paul George | sarà pronto per la

NBA - Oklahoma City Thunder : operati Westbrook e George - l’ex Indiana salterà la pre-season : Oklahoma City Thunder, i due big Russell Westbrook e Paul George sono stati entrambi operati in vista della prossima annata Russell Westbrook e Paul George sono stati operati con lo scopo di tornare abili ed arruolabili in vista della prossima stagione. Gli Oklahoma City Thunder hanno annunciato la doppia operazione ai due punti cardine del roster. Westbrook è stato operato sia alla mano che al ginocchio, George invece alla spalla destra, ...

NBA - i Thunder si aspettano di avere Billy Donovan in panchina il prossimo anno : Nell'immediato post-eliminazione degli Oklahoma City Thunder, era opinione abbastanza diffusa che qualcosa sarebbe dovuto cambiare " e quel qualcosa, o per meglio dire qualcuno, rispondeva al nome di ...

Playoff NBA – Damian Lillard chiude la bocca ai Thunder : “esultavano dopo una sola vittoria! Paul George? LOL” : Damian Lillard alza la voce dopo la vittoria in gara-5 contro i Thunder: autore di 50 punti e della tripla della vittoria, la stella di Portland risponde per le rime alle provocazioni di OKC La serie fra Portland e OKC è stata una delle più avvincenti del primo turno dei Playoff. La sfida nella sfida tra Lillard e Westbrook ha messo ancora più pepe alla serie, terminata per 4-1 a favore dei Blazers. Damian Lillard, bersagliato preferito ...

Playoff NBA – Buzzer beater da centrocampo : Damian Lillard fa 50 punti e stende i Thunder! [VIDEO] : Damian Lillard regala la vittoria in Gara-5 ai Portland Trail Blazers grazie ad una prestazione strepitosa da 50 punti: la tripla con la quale stende i Thunder sulla sirena è fantastica Prestazione sensazionale nella notte per Damian Lillard. La point guard dei Portland Trail Blazers si conferma un talento eccezionale, firmando 50 punti nella vittoria di Gara-5 che condanna gli Oklahoma City Thunder ad abbandonare la postseason. Grande ...

Playoff NBA – Successi esterni per Toronto e Portland - si mette male per Magic e Thunder : Sia i Raptors che i Blazers vincono in trasferta andando ad un passo dal passaggio del turno, entrambe le serie infatti sono adesso sul 3-1 La semifinali di Conference sono ad un passo per Toronto e Portland, le due franchigie vincono infatti a domicilio Gara-4 salendo 3-1 nella serie rispettivamente contro Orlando e Oklahoma. Vittoria nettissima per i Raptors che, trascinati da un Kawhi Leonard in giornata di grazia, asfaltano con il ...

Playoff NBA – Celtics che show - i Pacers quasi fuori : bene Raptors e Thunder : Risultati Playoff NBA: bene Celtics, Raptors e Thunder. La squadra di Boston si porta sul 3-0 contro Indiana e domenica potrebbe già chiudere la serie Nella notte italiana tre sono stati i match andati in scena validi per i Playoff NBA. Tra questi, grande importanza riveste la vittoria dei Celtics in trasferta. La squadra di Boston con il successo sui Pacers agguanta il 3-0 e domenica potrebbe chiudere già la serie in gara-4. Tra gli ...

NBA - Lillard&McCollum : la differenza tra i playoff 2018 - Pelicans - e quelli 2019 - Thunder - : Sono passati 365 giorni, più che un anno sembra una vita. Certe cose non cambiano, i Portland Trail Blazers sono ancora ai playoff, anche quest'anno con la testa di serie n°1 e soprattutto con un ...