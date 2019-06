La moglie del primo ministro israeliano Benjamin Netanyahu si è dichiarata colpevole di

Serie A - il retroscena shock dell’arbitro Mazzoleni : “ho arbitrato Milan-Juventus con il cancro - mia moglie mi…” : Paolo Mazzoleni svela un clamoroso retroscena nella sua autobiografia: l’ex arbitro italiano ha sconfitto il cancro nel 2012 Paolo Mazzoleni, uno dei più esperti arbitri della Serie A, ha deciso di appendere il fischietto al chiodo al termine della stagione. Il direttore di gara ha arbitrato 210 partite in Serie A, alcune delle quali anche se malato di cancro. Il retroscena incredibile è contenuto nella sua autobiografia “La ...

Ciclismo – Chris Froome operato : sui social gli aggiornamenti della moglie Michelle : Chris Froome sottoposto ad intervento chirurgico dopo la terribile caduta di ieri mattina durante la ricognizione della quarta tappa del Giro del Delfinato Chris Froome dimenticherà difficilmente la data del 12 giugno 2019: il ciclista del Team INEOS è stato protagonista ieri mattina di una terribile caduta durante la ricognizione della cronometro di Roanne del Giro del Delfinato che lo ha messo del tutto fuori dai giochi. Il britannico ...

Napoli - la moglie del tabaccaio picchiato : «Mio marito ridotto in fin di vita - il nigeriano aveva modi da boss» : Davanti al vetro blindato è un susseguirsi inesorabile di persone, tutte col volto triste: comprano il biglietto per la metro e chiedono notizie dall?ospedale. Metro di Chiaiano,...

Lido di Camaiore - dramma in vacanze : turista muore in mare davanti agli occhi della moglie : La vittima è un uomo olandese di 64 anni che ha avuto un malore in acqua ed è morto poco dopo nonostante i soccorsi immediati, prima da parte de bagnini degli stabilimenti balneari e poi del 118. Il turista era in vacanza in Versilia con la moglie che ha assistito all'intera scena senza poter fare nulla.Continua a leggere

I tifosi del Boca lo insultano sui social - la moglie di De Rossi lo difende : “se decidete di insultare…” : La moglie di Daniele De Rossi ha difeso il marito da un attacco social, rispondendo per le rime ad un tifoso del Boca Juniors Il futuro di Daniele De Rossi resta al momento ancora avvolto nel mistero, il centrocampista ex Roma non ha deciso quale sarà la sua pRossima destinazione. Nella giornata di ieri si era diffusa la notizia che avesse firmato con i Los Angeles Galaxy, un’indiscrezione non confermata ma che ha scatenato i tifosi ...

Belen Rodriguez/ Stefano De Martino e la foto del lato B della moglie : 'paradiso' : Belen Rodriguez e Stefano De Martino protagonisti di siparietti hot su Instagram: lui pubblica la foto del lato B della moglie e...

Gianni Nazzaro - la moglie del cantante ruba un hoverboard in Autogrill e poi scappa in auto con figlio e marito : Durante una sosta in autostrada è riuscita a rubare da un’autogrill un hoverboard della Ducati Corse in edizione limitata e, eludendo i dispositivi antitaccheggio, è uscita indisturbata dal locale ed è scappata via a bordo dell’auto dove l’aspettavano il figlio e il marito, dirigendosi verso la Puglia. È successo in provincia di Frosinone, nell’area di servizio La Macchia Ovest, ad Anagni: protagonisti della storia sono ...

La moglie cucina le uova ma a lui non vanno : la colpisce con la padella e poi la uccide con 38 coltellate : La moglie cucina le uova ma lui non ne ha voglia e la uccide. È successo nel Regno Unito, come riferisce il Mirror: Mohammad Qoraishi ha prima colpito più volte la consorte con la padella e poi le ha sferrato 38 coltellate. L’omicidio risale al giorno di Natale del 2018 ma il 7 giugno scorso è arrivata per l’uomo la condanna all’ergastolo: agli inquirenti ha ammesso di aver agito in preda a un raptus. ...

Fulvio Collovati - lo schiaffo della moglie Caterina alle femministe : "Donne e calcio - perché lui ha ragione" : Di cognome fa Cimmino ma si fa chiamare Collovati come il marito calciatore, e a qualcuno non è ancora andato giù. Un po' perché Caterina Cimmino, pardon Collovati, ha costruito la sua carriera su quell' uomo importante che nell' 82 vinse i mondiali di calcio. Un po' perché l' ex difensore e numero

Alvaro Morata - rapina choc nella villa del calciatore : in casa c’era la moglie con i gemellini : Un gruppo di rapinatori armati è entrato l’altra notte nella villa di Alvaro Morata, a Mirasierra (Madrid), mentre in casa si trovavano la moglie, la mestrina Alice Campello insieme ai due gemellini Alessandro e Leonardo, che hanno meno di un anno. Il calciatore, ex attaccante di Real, Juve e Atletico, era alle Isole Far Oer con la nazionale spagnola. Secondo quanto riferisce AS, i ladri hanno rubato molti oggetti di valore per un danno ...

Bode Miller e la moglie più forti del dolore : hanno insegnato al figlio di 8 mesi a galleggiare : Bode Miller, il dolore più grandeBode Miller, il dolore più grandeBode Miller, il dolore più grandeBode Miller, il dolore più grandeUn anno fa l’ex campione di sci Bode Miller e la moglie Morgan Beck hanno conosciuto il dolore più grande: la loro figlia più piccola, Emeline Grier, di appena 19 mesi, è tragicamente annegata dopo essere scivolata nella piscina dei vicini a Coto de Caza, a sud di Los Angeles. Quando i genitori l’hanno ...

Disperata la moglie del commerciante morto a Napoli : "L’amore se ne è andato in cielo e non mi ha salutato" : É Disperata Grazia Ragozzino, moglie del commerciante Rosario Padolino, 66 anni, morto oggi a Napoli dopo essere stato colpito da pezzi di cornicione in Via Duomo. Lo scrive su facebook dove scrive: “L’amore se ne è andato in cielo e non mi ha salutato”.“Non ci credo, sono Disperata” afferma tra le tante manifestazioni di solidarietà e affetto degli amici increduli. Padolino, conosciuto ...

Robert De Niro - l'ex moglie vuole metà del suo patrimonio : E' finita tra gli stracci che volano la lunga storia d'amore tra Robert De Niro e Grace Hightower. Dopo 21 anni di matrimonio i due si sono lasciati, con l'ex moglie che pretende metà del patrimonio del divo, due volte premio Oscar. Un patrimonio che ammonterebbe a quasi 300 milioni di euro. Questo significa che la signora vorrebbe circa 140/150 milioni di euro. Apriti cielo.I due ex si sono ritrovati ieri alla Corte Suprema di New York per ...

Luca Palamara - la moglie Giovanna dipendente della Regione Lazio di Zingaretti : quanto la pagano : Nel caso dell'ex presidente Anm Luca Palamara, indagato per corruzione, spunta anche la moglie del magistrato, Giovanna Remigi, assunta per tre anni come dirigente esterna della Regione Lazio a guida Pd con presidente Nicola Zingaretti (attualmente anche segretario dem). A sviscerare i rapporti piut