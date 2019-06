Grande Fratello | Daniele Dal Moro svela | “Ho un argomento sensibile”

lanostratv

(Di giovedì 13 giugno 2019)Daldopo il GF 16 si sfoga: “Lasciamola stare per favore” Il16 si è chiuso lunedì scorso. A distanza di tre giorni dalla fine del reality i concorrenti hanno iniziato a riprendere le redini della loro vita tornando al contatto con la realtà dopo due mesi di reclusione forzata nella casa di Cinecittà.Dalha rivisto la famiglia a Verona in questi giorni e ha voluto capire cosa accaduto nel mondo negli ultimi due mesi. A destabilizzare il 30enne i risultati calcistici della sua squadra del cuore: la Juventus. Su Instagram StoriesDalha scherzato sull’e in chiave ironica ha commentato: “Ho unsensibile per cui se possiamo evitare il discorso Juve ne sarei grato. Tipo parliamo dei miei problemi mentali però la Juve lasciamola stare per favore”. In questi giorni l’ex gieffino ...

