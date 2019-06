Data Scienze | motore di sviluppo 1 milione di posti di lavoro nel triennio

romadailynews

(Di giovedì 13 giugno 2019) UE: l’Italia primeggia negli open: puntare a conquistare una posizione di dominio nel mercato dei dati – servono 210 mila nuovi addetti nel, un appello alla politica per un’azione comune. Da alcune analisi elaborate in sede europea in materia di open governement – ovvero la dottrina della trasparenza delle pubbliche amministrazioni attraverso la produzione e l’utilizzo di dati liberamente accessibili – emerge un fatto sorprendente: l’Italia è uno dei Paesi più attivi per maturità e diffusione dei progetti Open, e primeggia in termini di capillarità e qualità deiset prodotti e liberati. Un fatto oltretutto confortante se si considera che, in genere, le P.A. più sono aperte ai cittadini in termini di semplicità e snellezza burocratica, più sono socialmente ‘partecipate’, efficienti, trasparenti e, dunque, meno esposte alle corruttele. Attualmente ...

