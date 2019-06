Bosniaco ubriaco sperona l' auto della polizia e aggredisce gli agenti

ilgiornale

(Di giovedì 13 giugno 2019) Lo straniero, completamente, ha evitato un posto di blocco urtando la "pantera" e danneggiandola, prima di darsi alla fuga. Accanto il nipote di 12 anni. Inseguito a piedi dai carabinieri, li ha aggrediti, mandandone 4 al pronto soccorso Federico Garau  Luoghi: Bologna

