Ventata di novità da OnePlus 5 a OnePlus 6T | lodevole l’aggiornamento del 12 giugno

(Di mercoledì 12 giugno 2019) Giornata molto interessante per i possessori del5,5T,6 e6T, dispositivi che finalmente si ritrovano a poter puntare su un nuovo aggiornamento software rilasciato in queste ultimissime ore dae dedicato al canale Open Beta. Ad inizio giornata tale update era stato rilasciato esclusivamente per il5 ed il5T, ma negli ultimi minuti è emerso il medesimo aggiornamento anche per i due dispositivi di più recente realizzazione come il6 ed il6T. Bisogna precisare come per il5 sia disponibile l’Open Beta 32, mentre la 34 è stata indirizzata al modello5T. Per invece il6 è disponibile la versione Open Beta 20, la 12 è relegata al6T. Dopo aver chiarito i vari nomi degli aggiornamenti, è bene precisare come per tutti e quattro i dispositivi il changelog è assolutamente lo stesso, ...

