Un bambino è morto di ebola in Uganda

Morto bambino di 5 anni in Uganda - primo caso di Ebola : Un bambino di 5 anni, colpito dal primo caso di Ebola in Uganda dallo scoppio dell'epidemia nella Repubblica Democratica del Congo dieci mesi fa, e' Morto nella notte tra martedi' e mercoledi'. Lo ha reso noto un funzionario del ministero della Salute. "Il bambino risultato positivo all'Ebola ieri a Kasese e' Morto nella serata nell'unita' di quarantena", hanno spiegato dal Ministero della Salute ugandese. "Come e' prassi per i casi di Ebola, la ...

Nettuno - bambino di due anni morto : annegato nello stagno di casa : Un bambino di due anni è morto stamattina a Nettuno, dopo essere caduto in uno stagno di un'abitazione sul litorale vicino a Roma. Sul posto vigili del fuoco, 118 e polizia. Inutili i...

Sono stati condannati i genitori di un bambino di 7 anni che era morto per un’otite curata con l’omeopatia : Ad Ancona Sono stati condannati a 3 mesi di carcere (con pena sospesa per la condizionale) i genitori di un bambino di 7 anni morto nel 2017 per un’otite curata con l’omeopatia invece che con una cura antibiotica, e che

Una Vita Anticipazioni Spagnole : il bambino di Blanca è davvero morto? : Blanca è convinta che suo figlio sia vivo e che la morte del neonato sia solo una messinscena di Ursula. Quale sarà la verità?

Anticipazioni Una Vita Trama Puntate 10-16 giugno 2019 : Blanca Partorisce Un bambino Morto! : Anticipazioni Una Vita Trama Puntate da lunedì 10 a domenica 16 giugno 2019: il Bambino di Blanca è stato rapito? Arriva l’affascinante Esteban Marquez! Anticipazioni Una Vita: la fuga di Blanca e Diego verrà bloccata da un gruppo di banditi… La giovane darà alla luce un Bambino morto ma… la verità sembrerà un’altra! Arturo chiederà la mano di Silvia. Un ladro si aggirerà indisturbato in quartiere… Casilda si ...

Roma - bambino di un anno morto nel sonno in un asilo privato : Stava dormendo, quando le maestre hanno provato a svegliarlo per il pranzo. Ma il piccolo di un anno non respirava né dava segni di vita. Allora hanno chiamato il 118, ma il bimbo era morto nel sonno. È successo in un asilo privato a Roma, nel quartiere Appio. Sul posto sono arrivati anche i carabinieri della compagnia Piazza Dante. Allertati subito i soccorsi le maestre hanno ricevuto indicazioni dagli operatori in attesa dell’arrivo ...

Novara - bambino di due anni morto in casa : fermati padre e madre. “Corpo martoriato e maltrattamenti pregressi” : Quando è morto in ospedale, il corpo del piccolo Leonardo, di due anni, era “martoriato con lesioni multiple”. Per questo il procuratore Marilinda Mineccia ha disposto il fermo per la madre, Gaia Russo, e il compagno Nicholas Musi. L’accusa nei loro confronti è di omicidio volontario pluriaggravato. Il questore di Novara, Rosanna Lavezzaro, ha dichiarato che si tratta di “un omicidio avvenuto in un quadro di ...

Novara - bambino morto a due anni : «È stato picchiato». Fermati la mamma e il compagno : Leonardo, il bambino di quasi due anni morto poco dopo l'arrivo all'ospedale Maggiore di Novara, è stato picchiato. Parlano chiaro gli esiti dell'autopsia sul corpicino...