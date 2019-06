Pace fatta tra Katy Perry e Taylor Swift | dei biscotti mettono fine ad anni di litigi

Katy Perry e Tayor Swift - Pace fatta (definitivamente) : Ci sono questioni che, si dice, finiscono “a tarallucci e vino” e zuffe tra divi che si concludono con un piatto di biscotti (ma dopo anni, eh). È quello che è successo tra Katy Perry e Taylor Swift, coinvolte in una lunga faida che, finalmente, avrebbe trovato un suo finale pacifico. Le due popstar, in realtà, avevano cominciato a riavvicinarsi già un anno fa, quando la Perry aveva mandato una lettera alla ...

Grande Fratello - il bacio appassionato tra Francesca De Andrè e Gennaro Lillio : Pace fatta : Francesca De Andrè è uscita finalmente allo scoperto. Dopo le liti degli ultimi giorni con Gennaro Lillio i due hanno finalmente fatto pace e non solo. La gelosia provocata dalla presenza nella casa della bionda tutta curve Taylor Mega aveva portato molte tensioni tra i due, con la De Andrè che avev

Gennaro Lillio bacia Francesca De Andrè : Pace fatta al Grande Fratello : Grande Fratello 16: Francesca De Andrè e Gennaro Lillio si sono baciati È arrivata la tregua tra Gennaro Lillio e Francesca De Andrè. In queste ore la coppia ha messo da parte ogni astio e si sarebbe lasciata andare alla passione. Il risveglio per il modello partenopeo e la figlia del cantante ha portato una serie di tenerezze. Le immagini del Grande Fratello hanno immortalato Francesca e Gennaro insieme nel letto. Nascosti da un cuscino i due ...

Pace fatta! Francesca De André e Gennaro Lillio ... baci sotto il cuscino : Francesca De André e Gennaro Lillio non riescono a stare lontani e dopo la fuorisa lite seguita alla diretta del Gf16, i due hanno fatto Pace scambiandosi un appassionato bacio. I due concorrenti del Grande Fratello 16 dopo quasi ventiquattro ore di silenzio dalla furiosa litigata, hanno fatto Pace scambiandosi degli appassionati baci sotto il cuscino nella speranza, forse, che gli spettatori non se ne accorgessero.-- Le ...

Luxottica : Pace fatta tra Del Vecchio e i francesi : EssilorLuxottica e Delfin hanno firmato un accordo per risolvere le problematiche di governance. Leonardo Del Vecchio e Hubert Sagnières, si legge in una nota, hanno delegato alcuni poteri a Francesco Milleri e Laurent Vacherot. Tutte le controversie in corso sono revocate, compreso l’arbitrato di Delfin e Valoptec ritirerà la sua proposta di deliberazione aggiuntiva e voterà contro le rimanenti proposte per la nomina ...

EssilorLuxottica - arriva la svolta Pace fatta Del Vecchio-francesi : EssilorLuxottica e Delfin hanno firmato un accordo per risolvere le problematiche di governance. Leonardo Del Vecchio e Hubert Sagniéres hanno delegato alcuni poteri a Francesco Milleri e Laurent Vacherot Segui su affaritaliani.it

Daniele Interrante - al Gf è Pace fatta con la De Andrè ma un rimprovero sorprende : Grande Fratello, l’incontro tra Daniele Interrante con Francesca De André e Guendalina Canessa L’incontro al Grande Fratello 2019 tra Francesca De André, Guendalina Canessa e Daniele Interrante era attesissimo dopo la scorsa settimana e non senza motivo: sapete tutti infatti che Daniele ha iniziato a frequentare la De André dopo aver lasciato Guendalina e che quest’ultima […] L'articolo Daniele Interrante, al Gf è pace ...

Napoli - Pace fatta tra Insigne e il San Paolo : Un tiro dagli 11 metri per cancellare 55 giorni di digiuno farciti di polemiche, malumori e dubbi sul futuro: è così che Lorenzo Insigne ha chiuso nel migliore dei modi la settimana dei chiarimenti, ...

GF16 - Francesca De Andrè e Guendalina Canessa : Pace fatta! : Grande Fratello 16, l’ingresso di Guendalina è stato scoppiettante, i rapporti con la De Andrè non sono sembrati dei migliori, ma adesso… Che i rapporti tra Francesca De André e Guendalina Canessanon fossero tra i migliori, lo abbiamo capito tutti guardando l’ultima diretta del GF 16. Le due, che entrambe hanno avuto in passato una relazione con … Continue reading GF16, Francesca De Andrè e Guendalina Canessa: pace fatta! at ...

Francesca De André e Guendalina Canessa : Pace fatta al GF 16 : Grande Fratello: Francesca De André e Guendalina Canessa hanno fatto pace Che i rapporti tra Francesca De André e Guendalina Canessa non fossero tra i migliori, lo abbiamo capito tutti guardando l’ultima diretta del GF 16. Le due, che entrambe hanno avuto in passato una relazione con Daniele Interrante, se ne sono dette di cotte e di crude soltanto dopo pochi minuti in cui erano state in contatto nella casa più spiata d’Italia. ...

Apple-Qualcomm - Pace fatta : ecco gli effetti sul mercato del 5G : Il processo dei record si è già chiuso dopo soli due giorni dal suo inizio. La battaglia legale internazionale tra Qualcomm e Apple, arrivata in tribunale a San Diego lunedì 15 aprile, si è già conclusa con un patteggiamento tra le parti e una pace che avrà importanti conseguenze per il mercato degli smartphone. L’accordo ha colto tutti di sorpresa e ha posto fine ad anni di scontri tra i due giganti nei tribunali di tutto il mondo. L’ultimo in ...

Pace fatta tra Apple e Qualcomm. Il produttore di chip vola a Wall Street - +23% - : Con il patteggiamento vengono a cadere tutte le reciproche accuse avanzate nei vari tribunali nel mondo , comprese quelle del processo che si è appena aperto a San Diego e nel quale Apple, insieme a ...

Pace fatta tra Apple e Qualcomm per i microchip 5G sugli smartphone : New York - Scoppia la Pace tra Apple e Qualcomm. Il colosso degli iPhone e quello dei microchip hanno deciso di cancellare ogni disputa legale e di firmare un nuovo accordo di licenza su scala globale ...