Matteo Salvini | pace fiscale anche per le cassette di sicurezza

Matteo Salvini lancia l’ipotesi di una tassa sulle cassette di sicurezza : “È nuova pace fiscale” : Matteo Salvini lancia l'ipotesi di una imposta sulle cassette di sicurezza, con l'obiettivo di far emergere e far circolare quei soldi che appaiono come se fossero "nascosti". Il leader della Lega spiega: "Serve una pace fiscale per far emergere il denaro contante depositato nelle cassette di sicurezza, fermo. Con una nuova pace fiscale daremmo il diritto di utilizzarli".Continua a leggere

Pensi a lavorare! Heather Parisi ancora contro Matteo Salvini : “Come si fa tutti questi mesi senza Grande Fratello?”, ha twittato il ministro dell’Interno: la risposta della showgirl spacca i social. Heather Parisi si è scagliata ancora una volta contro Matteo Salvini. La showgirl ha risposto per le rime ad una domanda che il ministro dell’Interno ha posto ai suoi follower sui social. Dopo la fine della 16esima edizione del Grande Fratello, che ha sancito la vittoria di Martina Nasoni, il leader ...

Laura Boldrini - altri insulti contro Matteo Salvini : "Rapinatore ucciso a Ivrea? Ministro cialtrone" : In difesa del tabaccaio che ha sparato a un rapinatore moldavo, uccidendolo, in provincia di Ivrea è sceso in campo Matteo Salvini: "Sto sempre dalla parte degli aggrediti", ha detto il Ministro dell'Interno nella conferenza stampa che ha seguito il CdM di oggi, martedì 11 maggio. Parole che, come s

Giuseppe Conte : "Pieno mandato in Europa o mi dimetto". Attenzione alla smorfia di Matteo Salvini : Nella conferenza stampa che ha seguito il Consiglio dei Ministri in cui sono stati varati decreto sicurezza-bis e la pace fiscale, due provvedimenti fortemente voluti dalla Lega di Matteo Salvini, si è tornati a parlare, ovviamente, anche dell'imminente trattativa dell'Italia con l'Europa per evitar

Matteo Salvini comanda in CdM - sì alla pace fiscale e al decreto sicurezza : ora comanda la Lega : Qualcosa, dopo il voto alle elezioni Europee, è cambiato. Lo si comprende da come sia filato via liscio l'ultimo Consiglio dei ministri, che ha varato il decreto sicurezza-bis voluto da Matteo Salvini senza storie né intoppi. Già, la Lega ora pesa più del M5s dentro al governo: Luigi Di Maio lo ha a

Matteo Salvini e Francesca Verdini/ Foto : passeggiata mano nella mano a Roma : Roma, Matteo Salvini e Francesca Verdini fanno ormai coppia fissa: Romantica passeggiata per le vie della Capitale, ecco la Foto.

Matteo Salvini insultato dal sindaco Pd Luciana Garbuglia : "Meglio un putt*** che un ladro razzista" : Matteo Salvini "vanta" una lunga lista di insulti con il quale viene colpito dagli oppositori. Questa volta è il sindaco del Pd di San Mauro Pascoli (Emilia Romagna), Luciana Garbuglia, ad attaccarlo: "Meglio un putt*** che un ladro razzista". Il ministro dell'Interno non ha replicato a simile "prod

Alessandra Ghisleri - doppia lezione a Matteo Salvini : "La Lega al voto soffre della sindrome Le Pen" : L'avvertimento di Alessandra Ghisleri: vero, la Lega vince anche nelle roccaforti rosse come Ferrara, travolge tutti alle europee, Matteo Salvini macina record di gradimento eppure c'è qualcosa di cui dovrebbe preoccuparsi. Secondo la sondaggista di Euromedia Research, nei sistemi di elezione a dopp

Matteo Salvini - arriva in Cdm la proposta di concedere la cittadinanza a Ramy Shehata e Adam El Hamami : Matteo Salvini lo aveva promesso e ora lo fa. Arriverà in Cdm questo pomeriggio, 11 giugno, la proposta di concedere la cittadinanza per meriti speciali a Ramy Shehata e Adam El Hamami. I due, entrambi studenti della scuola media Vailati di Crema, lo scorso 20 marzo erano riusciti a sventare il tent

Matteo Salvini riapre il fronte castrazione chimica : "Avete visto gli Usa?". Viene un sospetto : Matteo Salvini ha esultato per l'approvazione, in Alabama, della castrazione chimica per chi si macchia di reati sessuali sui minori di 13 anni: "Una pratica da adottare anche in Italia. Un modo per prevenire altre violenze e intervenire su persone evidentemente malate, oltre che col carcere anche c