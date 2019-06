Gli uomini sono più felici con una donna curvy Lo dice la scienza

Napoli - il raid a piazza dei Martiri : ecco il punto debole deGli uomini-talpa : Hanno lavorato per tutto il fine settimana, forti di una conoscenza «militare» del sottosuolo. Si sono scambiati informazioni, come avviene in una vera e propria squadra...

Tiro con l’arco - Mondiali 2019 : Italia aGli ottavi nel compound femminile a squadre - eliminati Gli uomini : Sono cominciati anche per gli atleti del compound i Mondiali di Tiro con l’arco a ’s-Hertogenbosch (Olanda). Nel pomeriggio della seconda giornata di gare di questa rassegna continentale si è svolto il ranking round, con le 72 frecce che hanno determinato la classifica, e poi il primo turno eliminatorio delle gare a squadre. Andiamo quindi a scoprire tutti i risultati. Al maschile miglior punteggio del sudcoreano Kim Jongho che realizza 714 ...

Ciclismo - European Games 2019 – Cassani ha scelto Gli azzurri per la gara in linea uomini : European Games Minsk 2019: la nazionale di Cassani. Domenica 23 giugno la gara in linea uomini élite. Ecco i cinque azzurri Da venerdì 21 a sabato 30 giugno Minks (Biellorussia) ospiterà la seconda edizione degli European Games 2019 che vede oltre 4000 competitors per le 200 medaglie in tutte le competizioni sportive in programma. Nello specifico le giornate dedicate al Ciclismo su strada sono sabato 22 giugno (donne élite in linea), ...

LIVE Tiro con l’arco - Mondiali 2019 in DIRETTA : Italia agli ottavi sia con Gli uomini che con le donne nella gare a squadre!!!! : CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 11.37 SPETTACOLO GALIAZZO!!!!! Triplo 10, impatta 4-4 con Worth vincendo 30-28 il quarto end. 11.32 In difficoltà anche Marco Galiazzo, sotto 2-4 con l’australiano Taylor Worth dopo il 24-28 della terza serie. 11.31 Si esaurisce la gara di David Pasqualucci, eliminato per 0-6 dallo statunitense Jack Williams. Fatale il 25-28 della terza volée. 11.25 PAREGGIA MARCO GALIAZZO!!! ...

Nuoto di fondo - Setubal 2019 : Bruni perde al fotofinish da Cunha - Bridi appena fuori dal podio. Miyamoto sorprende Waschburger neGli uomini : La terza tappa delle World Series di Nuoto di fondo ha preso parte questo fine settimana a Setubal (Portogallo) tra le fredde acque dell’Albarquel Urban Park che nonostante il periodo ormai estivo hanno costretto atleti e atlete a gareggiare con la muta. Nelle consuete 10 km di competizione l’Italia si è giocata tra le donne la coppia d’assi formata da Rachele Bruni e Arianna Bridi che non hanno deluso le aspettative ...

Italiani alle prese con gli infestanti - Maschi vs Femmine : Gli uomini soffrono e si lamentano di più : L’estate è dietro l’angolo e con essa arrivano, immancabili, anche alcuni ‘ospiti’ che da sempre minacciano la serenità e la spensieratezza delle giornate all’aria aperta, delle cene in giardino e delle passeggiate serali. Zanzare, vespe, mosche tornano ad essere il fastidio più ricorrente della bella stagione, anche se per alcune persone la presenza di questi infestanti è un vero e proprio incubo. Su questo tema Rentokil, leader mondiale in ...

Triathlon - World Series Leeds 2019 : tra Gli uomini vince Jacob Birtwhistle - 43° Alessandro Fabian : Si è svolta a Leeds, in Gran Bretagna, la tappa delle World Triathlon Series, che nella prova maschile su distanza olimpica (1500 metri a nuoto, 40 km di bici, 10 km di corsa) ha visto la vittoria dell’australiano Jacob Birtwhistle. L’unico azzurro in gara, Alessandro Fabian, ha chiuso 43°. Il successo è andato all’australiano Jacob Birtwhistle, che ha completato le fatiche in 1:45’12”, precedendo di 7″ ...

LIVE Italia-Mali 1-1 - Mondiali Under20 2019 in DIRETTA : le Aquile sono in 10 uomini ma lottano! Gli Azzurrini devono osare : CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE La preview della sfida tra Italia e Mali–Il tabellone del Mondiale U20– Il programma della sfida odierna–La vittoria contro la Polonia 19.20 La prima frazione si conclude 1-1 al termine di 45′ pazzi, fatti di emozioni e gol: il Mali, prima domina, poi va in svantaggio con un autogol e restando in 10 uomini. L’Italia non riesce ad affondare il colpo e viene colpita ...