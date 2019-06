Consiglio di Stato | accordo con la Crusca per sentenze scritte in modo più chiaro

Addio burocratese - c'è l'intesa tra Crusca e Consiglio di Stato : Giorgia Baroncini Le due istituzioni collaboreranno per una giurisprudenza più comprensibile a tutti "Le decisioni del giudice devono essere comprensibili a tutti, grazie a una motivazione chiara e un linguaggio appropriato". Lo hanno affermato il presidente del Consiglio di Stato, Filippo Patroni Griffi, e il presidente dell'Accademia della Crusca, Claudio Marazzini. Sottoscrivendo un accordo di collaborazione, le due istituzioni ...

Il decreto sicurezza bis è stato approvato dal Consiglio dei ministri : E' stato approvato dal Consiglio dei ministri il decreto sicurezza bis. L'approvazione è stata resa nota da fonti governative leghiste al termine della riunione durata circa un'ora.

Parlare di togliere la scorta a Saviano per il Consiglio d’Europa è “un’intimidazione di stato” : Il Consiglio d’Europa, un’istituzione europea non comunitaria (da non confondere col Consiglio dell’Ue) che promuove la democrazia e i diritti umani, ha definito l’ennesima promessa di Matteo Salvini di togliere la scorta a Roberto Saviano – arrivata durante un recente messaggio su Facebook ai suoi follower – “un’intimidazione attribuibile allo stato”. In base ai criteri adottati dall’istituto, interventi di ...

Consiglio d’Europa : “Il ‘bacione’ di Salvini a Saviano per annunciare la revisione della scorta è intimidazione di Stato” : Si tratta di una “intimidazione attribuibile allo Stato”. Non è andato giù al Consiglio d’Europa il “bacione” che il ministro dell’Interno Matteo Salvini ha inviato a Roberto Saviano, annunciando sui social la revisione dei metodi per l’assegnazione delle scorte. L’organizzazione internazionale ha aggiunto quella che considera una “minaccia” del titolare del Viminale alle ‘allerte’ ...

SCORTA A SAVIANO - Consiglio D'EUROPA CONTRO SALVINI/ 'Caso di intimidazione di Stato' : SCORTA a SAVIANO: dopo il 'bacioni' di SALVINI su Facebook interviene il CONSIGLIO D'EUROPA e cataloga la condotta del ministro come intimidazione di Stato.

Iliad convince il Consiglio di Stato : la sua stazione radio a Venezia è legittima : Iliad sta incontrando non poche difficoltà nella sua opera di rafforzamento della propria infrastruttura bel nostro Paese ma ogni tanto c'è una buona norizia L'articolo Iliad convince il Consiglio di Stato: la sua stazione radio a Venezia è legittima proviene da TuttoAndroid.

È stato rimandato alla settimana prossima il Consiglio dei Ministri che avrebbe dovuto portare all’approvazione del “decreto sicurezza bis” e del “decreto famiglia” : Il Consiglio dei Ministri che avrebbe dovuto portare all’approvazione del “decreto sicurezza bis” e del “decreto famiglia” è stato rimandato alla settimana prossima. La decisione è stata comunicata mercoledì sera dal presidente del Consiglio Giuseppe Conte dopo un lungo incontro che

Il Consiglio di Stato dà il via libera per i rimborsi per la fatturazione a 28 giorni : Il Consiglio di Stato ha fissato la data del 4 luglio 2019 per l'udienza in cui verrà trattata la causa relativa al rimborso degli utenti per la fatturazione a 28 giorni L'articolo Il Consiglio di Stato dà il via libera per i rimborsi per la fatturazione a 28 giorni proviene da TuttoAndroid.

Mediolanum - Consiglio di Stato : ricorso Berlusconi compete a UE : Nuovo capitolo nel caso Medionalum-Berlusconi . In seguito alla decisione della Corte di Giustizia Ue che ha dichiarato a dicembre scorso la propria giurisdizione in materia, il Consiglio di Stato con ...

?Camera di commercio di Napoli - il Consiglio di Stato respinge il ricorso : Fiola resta presidente : Il Consiglio di Stato ha confermato la nomina di Ciro Fiola come presidente della Camera di commercio. I giudici hanno rigettato gli appelli proposti avverso la nomina di Fiola (tra gli appelli anche...

Corruzione - sentenze pilotate al Consiglio di Stato : giudizio immediato per tre giudici e un deputato dell’Ars : La Procura di Roma ha chiesto ed ottenuto il giudizio immediato per quattro indagati nell’inchiesta sulle ipotizzate sentenze pilotate al Consiglio di Stato. Il 18 giugno prossimo è Stato fissato il processo per il giudice (sospeso) Nicola Russo, per l’ex presidente del Consiglio di Giustizia Amministrativa della Sicilia Raffaele Maria De Lipsis, per l’ex giudice della Corte dei Conti, Luigi Pietro Maria Caruso e per il deputato dell’assemblea ...

Inchiesta sulle sentenze 'pilotate' al Consiglio di Stato e al Cga della Sicilia : in 4 a giudizio immediato : La procura di Roma ha chiesto ed ottenuto il giudizio immediato per quattro persone nell ambito del filone di indagine sulle sentenze 'pilotate' al Consiglio di Stato e al Consiglio di giustizia ...

Imperia : Carpi risponde a Casano "Mail inviata alla mia società e non a me - comunque ricorrerò al Consiglio di Stato" : "Io non ho ricevuto, da parte di Casano, nessuna richiesta formale di pagamento delle spese legali": arriva in questo modo la risposta di Carlo Carpi, ex candidato a Sindaco di Imperia, dopo l'...

Cosa è stato deciso - alla fine - nel Consiglio dei ministri delle 'varie ed eventuali' : 'L'indicazione con riserva ha un valore politico ma non è vincolante' osserva nella cronaca il Corriere, quindi Perrazzelli 'entrerà a far parte del direttorio dopo la firma del decreto da parte del ...