Tria non datur

Governo : Boccia - 'incertezza non aiuta - prevalga buon senso di Tria' (2) : (AdnKronos) - E Boccia ha spiegato che "Occorre una visione d'insieme: c'è stato un primo passo, che non basta, è stato fatto con il decreto crescita e lo sblocca cantieri: si è compreso che questione sociale e crescita economica vanno insieme, l'auspicio è che questa sia la direzione di marcia del

Governo : Boccia - 'incertezza non aiuta - prevalga buon senso di Tria' : Verona, 11 giu. (AdnKronos) - "L'incertezza non aiuta, speriamo si superi quanto prima, e le ultime dichiarazioni del ministro Tria fanno capire che c'è un buon senso che prevale, perchè la procedura di infrazione non è nell'interesse nazionale". Lo ha sottolinea il presidente di Confindustria, Vice

Claudio Borghi zittisce Giovanni Tria : "Niente manovra bis - non siamo gli zimbelli dell'Ue" : Claudio Borghi non ha alcuna intenzione di "accettare una manovra bis". Il deputato leghista si appella al ministro dell'Economia Giovanni Tria: "Prima di aggiustare i numeri, bisogna essere certi della buona fede dei nostri interlocutori". "In caso contrario - secondo Borghi - bisogna attuare un al

Un accordo indusTriale non onorato dai due contraenti : Whirlpool e Governo : C’è un accordo industriale, che in modo irresponsabile non è stato onorato, da entrambi i suoi contraenti: Governo e Whirlpool. È il patto siglato al Mise il 25 ottobre 2018, con cui la società americana con sede in Italia si è impegnata a investire 250 milioni nel prossimo triennio, di cui 17 da destinare a Napoli, rilanciando nuove produzioni e conservando la base occupazionale degli stabilimenti ...

Un paese che non pensa al debito è un paese irresponsabile. Parla Rossi (ConfindusTria) : Milano. “La nostra pazienza è finita”, aveva gridato da Rapallo il presidente dei giovani di Confindustria, Alessio Rossi, invitando il governo gialloverde a farla finita con i toni da campagna elettorale per dedicarsi ai veri problemi del paese e a un confronto costruttivo con gli imprenditori. Son

Tria : "Con la Ue troveremo una soluzione - i minibot non sono un tema del governo" : Da Fukuoka, al termine della due giorni di lavori del G20 finanziario, il ministro si dice ottimista sul dialogo con Bruxelles

Minibot - Tria : «Non è tema di governo. Deficit al 2 - 1% senza manovre» : Il ministro dell'Economia Giovanni Tria è «sicuro» che con Bruxelles sarà trovato l'accordo sullo squilibrio dei conti, così come è altrettanto certo...

Minibot - Tria : “Non tratteremo il tema a livello governo” : Il giorno dopo l’attacco gialloverde combinato da parte dei due vicepremier Di Maio e Salvini sul tema dei Minibot per saldare i debiti arretrati della pubblica amministrazione, il ministro dell’Economia Tria torna a sottolineare la sua posizione: «Non credo che ci sia una discussione interessante perché abbiamo discusso di alcune opinioni, ma non ...

G20 - Tria : «Sui minibot non tratteremo a livello di governo» : Crescita bassa e timori per i dazi. È quanto emerge dal comunicato finale del G20 finanziario di Fukuoka. La crescita globale si sta stabilizzando ed è generalmente ritenuta...

Minibot - Tria chiude : “Non è questione che tratteremo a livello di governo” : Dopo la bocciatura di sabato, oggi arriva la chiusura definitiva: “Non è una questione principale che andremo a trattare a livello di governo“. Il ministro dell’Economia Giovanni Tria, a margine del G20 di Fukuoka, chiarisce la sua posizione sui Minibot, i Buoni del Tesoro di piccolo taglio proposti dalla Lega per saldare i debiti arretrati della pubblica amministrazione. Al titolare del Mef resta però una domanda a cui ...

Minibot - bomba giapponese sul governo : "Non ne parleremo" - Tria stronca ancora Salvini e Di Maio : bomba "giapponese" sul governo. "Non credo che tratteremo il tema dei Minibot a livello di governo". Ad annunciarlo, a margine del G20 di Fukuoka, è Giovanni Tria che torna così a stroncare la proposta della lega di saldare i debiti arretrati della pubblica amministrazione con titoli di Stato di pic

Minibot - Tria : 'Parere negativo'/ Di Maio : 'Da Mef vogliamo soluzioni - non polemiche' : Minibot, la segretaria di Fratelli d'Italia, Giorgia Meloni, si scaglia contro il ministro Tria: "Come fa a dare parere negativo?"

Tria : mini-Bot inutili o illegali. Giorgetti : non sono anticamera uscita dall’euro : Dopo l’apertura del sottosegretario alla presidenza del Consiglio e Salvini, è arrivata la chiusura del titolare del dicastero dell’Economia. Da Fukuoka, in Giappone, dove si trova per il G-20 dei ministri delle Finanze, Giovanni Tria si accoda a Mario Draghi e boccia senza appello i mini-Bot...

ConfindusTria - Giorgetti e il governo che non c’è : La sala dell’Excelsior a Rapallo accoglie Giancarlo Giorgetti con stima e simpatia, ma lo fa per la persona ed assai meno per il governo che rappresenta. Dalla due giorni di lavori organizzata dai Giovani di Confindustria esce un quadro pieno di voglia di fare, ma emerge anche un senso di smarrimento di fronte ad una sostanziale assenza di linea strategica, assenza che è posta in capo all’esecutivo ma che in realtà ...