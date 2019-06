Riace | via al processo Lucano | Sono sereno | il mio impegno continua”

Mimmo Lucano - non più sindaco di Riace né consigliere ma resta divieto di dimora. Processo al via con Tribunale off limits : Non è più sindaco. Non è nemmeno consigliere comunale di opposizione perché, nonostante sia stato il più votato, alla fine la sua lista ha rimediato un solo seggio ed è andato alla candidata a sindaco. Non potrebbe in nessun caso rappresentare un pericolo in un Comune dove, ormai, è un semplice cittadino. Eppure Mimmo Lucano, da otto mesi al divieto di dimora, non può ancora tornare nella sua Riace. Lo ha stabilito ieri il Tribunale di Locri ...