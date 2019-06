Tre amiche morte in  un incidente sull’A1 Partivano per la Spagna

La loro auto travolta da un Tir : morte Tre amiche sulla A1 - partivano per la Spagna : Stavano raggiungendo l’aeroporto di Bologna per volare a Valencia e fare una sorpresa a un’amica, ma l’auto è stata travolta da un Tir: si è salvata solo una 23enne, grave

Amiche morte sull’A1 menTre vanno in vacanza : “L’auto era ferma - non ho potuto evitarla” : Ancora giallo sulla dinamica dell'incidente verificatosi sull'A1 in cui hanno perso la vita le Amiche Veronica Fili, Otilia Camelia Ceornodolea e Zainaba El Aissaoui mentre andavano in vacanza. La sorella di quest'ultima, Souaad, è l'unica ad essere sopravvissuta. Il camionista che col suo furgone ha tamponato l'auto delle ragazze ha detto: "La vettura era ferma, forse in panno. Non ho potuto evitarla".Continua a leggere

Italia-Svizzera calcio femminile : orario d’inizio e come vederla in tv e sTreaming. Ultima amichevole prima dei Mondiali : Siamo ormai ai nastri di partenza del Mondiale 2019 di calcio femminile di Francia (che scatterà il 7 giugno) e l’Italia prosegue nella sua preparazione e nell’avvicinamento alla kermesse iridata. La Nazionale della CT Bertolini torna in questo palcoscenico dopo ben 20 anni e farà di tutto per presentarsi nel migliore dei modi. Per questo motivo questo pomeriggio andrà in scena una amichevole di grande importanza, per tastare il polso alle ...

Diretta Italia Giappone/ STreaming video tv : il commento di Blengini - amichevole - : Diretta Italia Giappone: info Streaming video e tv della seconda amichevole a Cagliari per gli azzurri del volley maschile.

Tre amichevoli internazionali per il Napoli in estate : Liverpool - Marsiglia e New York : De Laurentiis si conferma proiettato su scenari internazionali anche per quanto riguarda le amichevoli estive. Ne parla lo stesso presidente nell’intervista pubblicata oggi sul Corriere dello Sport. Tre le partite previste in estate. Innanzitutto quella con il Liverpool, che aveva già una data prevista, il 28 luglio. Come riportato dal Times qualche giorno fa, infatti, il Liverpool sarebbe in trattativa a Tottenham per poter utilizzare il ...

Volley - oggi la seconda amichevole Italia-Giappone : orario d’inizio e come vederla in tv e sTreaming : seconda partita consecutiva per la Nazionale italiana di Volley maschile guidata da Chicco Blengini nel percorso di avvicinamento all’esordio in Nations League. Dopo la delusione del quinto posto al Mondiale, diversi giocatori di primo piano hanno scelto di disertare questa prima parte della stagione estiva e rientreranno in gruppo poco prima del fondamentale torneo di qualificazione olimpica che si disputerà a Bari dal 9 al 11 agosto. Il ...

Volley - amichevole Italia-Giappone : orario d’inizio e come vederla in tv e sTreaming : Oggi giovedì 23 maggio si gioca Italia-Giappone, amichevole di Volley maschile: al PalaPirastu di Cagliari incomincia la stagione della nostra Nazionale, pronta ad affrontare la compagine del Sol Levante in un incontro utile per scaldare le gambe in vista dei prossimi impegni ufficiali. I ragazzi del CT Chicco Blengini scenderanno in campo nel capoluogo sardo in un importante test utile per fare un punto della situazione a settima ...

Il Liverpool chiede lo stadio al Tottenham per le amichevoli estive. PoTrebbe ospitare il Napoli : Secondo quanto riportato dal Times il Liverpool sarebbe in in trattativa a Tottenham per poter utilizzare il White Hart Lane per le amichevoli estive. La richiesta si è resa necessaria perché l’Anfield ha un ricco programma di concerti tra cui quello di Bon Jovi. Sarà poi necessario del tempo per far riprendere il manto erboso del campo prima di poter disputare delle gare. Per adesso il Tottenham ha già in programma di ospitare ...

Diretta Italia Austria U18/ STreaming video e tv : ultimo test stagionale - amichevole - : Diretta Italia Austria U18 Streaming video e tv: probabili formazioni, orario e risultato live dell'amichevole di Codroipo, ultima della stagione.