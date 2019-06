Manu Bennett esegue l' Haka nudo in un sito UNESCO e viene denunciato

Manu Bennett fa l'Haka durante il viaggio in Grecia - : Erika Pomella L'attore Manu Bennett, in viaggio in Grecia, ne ha approfittato per eseguire la danza Maori Haka mentre si trovava a Creta Manu Bennett, l'attore diventato famoso per aver interpretato Crisso in Spartacus e Death Stroke in Arrow, sta viaggiando attraverso la Grecia, una terra che lo ha affascinato sin da quando, lo scorso anno, ci mise piede per la prima volta. In questi giorni l'attore neo-zelandese è in visita alla ...