I calciatori turchi bloccati per ore all' areoporto di ​Keflavik

(Di lunedì 10 giugno 2019) Polemiche ina per quanto accaduto alla nazionale di calcio all'arrivo in Islanda, dove martedì sera scenderà in campo per una partita valida per le qualificazioni agli Europei del 2020 contro la nazionale locale. Secondo quanto riferito da Trt World, isarebbero stati trattenuti all'aeroporto di Keflavik per tre ore prima di poter lasciare lo scalo e raggiungere l'albergo. Una volta atterrati, la squadra non sarebbe stata autorizzata a lasciare l'aeroporto: i funzionari dello scalo avrebbero controllato tutte le valigie dei, e l'attesa si sarebbe protratta anche per il prolungato controllo di passaporti e documenti di giocatori e membri dello staff, il tutto mentre i funzionari dell'aeroporto islandese non fornivano spiegazioni per il ritardo. Una volta autorizzati a uscire dall'aeroporto, isono stati intervistati. ...

