E3 2019 | un video mostra la conferenza completa di Devolver Digital Svelato il

VIDEO F1 - GP Canada 2019 : la gara in un minuto : La notte non placa le polemiche successive alla conclusione del GP Canada 2019, vinto da Lewis Hamilton grazie alla penalizzazione di 5” inflitta a Sebastian Vettel. Il momento più importante della gara è stato sicuramente l’episodio capitato alla curva-4 tra il pilota tedesco e il campione mondiale in carica della Mercedes, con la Ferrari del teutonico che è rientrata in pista dopo aver tagliato la curva ostacolando (secondo la ...

E3 2019. La grande fiera dei videogame apre allo streaming : A Los Angeles l’appuntamento annuale più importante per i giochi elettronici. Mentre si lavora sulle console di prossima generazione, si punta sul cloud: da Project xCloud di Microsoft a Stadia di Google. Pochi però i giochi nuovi, assente ogni forma di originalità e Sony...

VIDEO Mattia Binotto - GP Canada 2019 : “Sebastian Vettel vincitore morale” : Delusione e rammarico nelle parole di Mattia Binotto al termine del GP Canada 2019, settimo appuntamento del Mondiale F1 2019. Il n.1 della Ferrari ha espresso comunque la propria soddisfazione per il lavoro svolto nel fine settimana e ha sottolineato come la penalità di 5” comminata a Sebastian Vettel, che è costata la vittoria al pilota tedesco, non tolga nulla all’ottima prestazione. Nelle prossime tappe sarà importante lasciarsi ...

E3 2019 : Doom Eternal si mostra in una serie di cruenti video di gameplay - l'iconico FPS ha una data di uscita : La conferenza di Bethesda sta continuando ed in questi ultimi minuti è stato presentato il tanto atteso gameplay di Doom Eternal.Doom Eternal vi metterà nei panni del Doom Slayer, che avrà il compito di fare a pezzi demoni vecchi e nuovi con armi potentissime in mondi incredibili e mai visti prima. Il titolo promette velocità e potenza combattendo tra le dimensioni in questo aggressivo sparatutto in prima persona.Il nuovo titolo di Bethesda ...

VIDEO F1 - Highlights e sintesi GP Canada 2019 : Hamilton si impone a tavolino - Vettel penalizzato : La domenica del GP del Canada si è conclusa con la vittoria tra le polemiche di Lewis Hamilton, capace di sfruttare una penalità di cinque secondi addossata a Sebastian Vettel per essere rientrato in maniera giudicata non sicura dopo un traverso che lo aveva portato sull’erba; sul podio anche Charles Leclerc che per poco non beffa il compagno. La corsa ha visto una Ferrari, molto competitiva con le gomme medie, sfruttare al massimo il gran ...

VIDEO Antonio Giovinazzi - GP Canada 2019 : il testacoda del pilota pugliese : Dopo un fine settimana del GP del Canada quasi perfetto, che sembrava portare Antonio Giovinazzi verso il suo primo punto nel Mondiale di Formula Uno 2019, è arrivato un altro errore. Il pilota pugliese chiude al 13esimo posto (ma comunque davanti al suo compagno di team Kimi Raikkonen) per colpa di un testa-coda abbastanza clamoroso all’imbocco di curva 1. L’Alfa Romeo dell’italiano è partita con il posteriore e ha concluso la ...

VIDEO GP Spagna Superbike 2019 - gara-2 : highlights e sintesi. Van der Mark vince a sorpresa - caduta di Bautista : Grande spettacolo nella gara-2 del GP Spagna 2019, tappa del Mondiale Superbike. Michael van der Mark ha vinto in maniera inattesa, il pilota della Yamaha ha conquistato il primo successo stagionale e ha chiuso al meglio il weekend sul circuito di Jerez. L’olandese ha approfittato al meglio della sorprendente caduta di Alvaro Bautista: l’alfiere della Ducati, leader della classifica generale, è scivolato nel corso del secondo giro ...

DIRETTA SBK 2019/ Superbike streaming video tv : prende il via gara 2! - Gp Spagna - : DIRETTA Sbk 2019, Superbike streaming video e tv: oggi in programma Superpole Race e gara-2 del Gp Spagna a Jerez con Bautista e la Ducati, 9 giugno 2019,.

VIDEO Valtteri Bottas - che traversone in Q3 - GP Canada 2019 : fortunato il finlandese nelle qualifiche a Montreal : Ha concluso solo in sesta posizione Valtteri Bottas, a bordo della sua Mercedes, le qualifiche del GP del Canada, settima prova del Mondiale 2019. Il finlandese delle Frecce d’Argento si è reso protagonista di un traversone nel corso delle Q3 che per poco non ha causato un grave danno alla W10. fortunato il finnico, comunque influenzato nel suo ultimo tentativo, dopo quanto avvenuto in precedenza. Di seguito le immagini dell’episodio ...

VIDEO Daniel Ricciardo - GP Canada 2019 : “Questo quarto posto vale come una pole” : Senza se e senza ma è l’australiano Daniel Ricciardo, su Renault, la sorpresa delle qualifiche del GP del Canada 2019, settima prova del Mondiale di F1. Sul tracciato di Montreal, dedicato alla memoria di Gilles Villeneuve, l’Aussie ha sciorinato una prestazione delle sue e finalmente ha fatto la differenza a bordo della macchina anglo-francese. Un quarto tempo che per lui ha il valore di una pole position. VIDEO Daniel Ricciardo: LE ...

DIRETTA NADAL THIEM/ Finale Roland Garros 2019 streaming video e tv : i numeri di Rafa : DIRETTA NADAL THIEM Finale maschile del Roland Garros 2019 streaming video e tv, risultato, orario della rivincita dell'anno scorso.

VIDEO Mattia Binotto - GP Canada 2019 : "Sebastian Vettel ha effettuato un giro perfetto" : Mattia Binotto è a metà tra lo stupito e il soddisfatto al termine delle qualifiche del GP del Canada, settima prova del Mondiale 2019 di F1. Sul tracciato di Montreal il Team Principal della Ferrari ha commentato con lucidità quanto è avvenuto nel corso del time-attack sottolineando le qualità di Sebastian Vettel, nel raggiungimento della p.1.