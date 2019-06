Coppia fa gioco sessuale utilizzando una pistola | l' arma spara e lei muore

ilgiornale

(Di lunedì 10 giugno 2019) Pina Francone Una 24enne americana è rimasta uccisa da un proiettile esploso dal suo amante durante unper fare sesso Unerotico killer, che è costato la vita a una giovane ragazza. Unaha fatto sesso con unacarica: nella concitazione dell'eccitazione non si sono accorti di aver tolto la sicura e per un movimento inconsulto, l'hato, ferendo a morte la donna. L'assurda tragedia in Florida, Usa, dove a perdere la vita è stata la 24enne Paloma Williams, uccisa per sbaglio dal fidanzato 23enne Andrew Charles Shinault. Il ragazzo ha spiegato alle forze dell'ordine – che hanno rinvenuto la(una Taurus da 9mm) nel letto – che l'era tra le gambe della sua compagna, così come riportato da FanPage. Entrambi erano sotto effetto di metanfetamina e fentanil. La vittima ha riportato una ferita morale al torace e a nulla è valsa la ...

