10 cose da sapere sul 5G

5 cose da sapere sul Mondiale di calcio femminile : Il 7 giugno, in Francia, inizia l’ottava edizione del Mondiale di calcio femminile. In questi anni si stanno facendo piccoli ma decisivi passi nel calcio femminile. Potrebbe sembrare assurdo, ma soltanto nel 2018 si è istituito il Pallone d’oro femminile (prima di questo è esistito il Fifa Women’s World Player of the Year, dal 2001 al 2015), mentre il Mondiale di calcio per nazioni è stato inaugurato nel 1991; due date per far ...

Chernobyl - 5 cose da sapere sulla serie tv dedicata al disastro : Farà il suo debutto il 10 giugno su Sky Atlantic e Now tv Chernobyl, la miniserie prodotta da Hbo e dalla stessa Sky che racconta i fatti del disastro accaduto in Ucraina nel 1986 e soprattutto le conseguenze politiche e psicologiche che l’esplosione nella centrale nucleare ha portato. Già andati in onda negli Stati Uniti, i cinque episodi scritti da Craig Mazin (divenuto celebre per aver scritto la saga Una notte da leoni) e diretti da ...

Mondiali femminili calcio - dalle favorite al montepremi : 7 cose da sapere su Francia 2019 : Le 24 squadre partecipanti alla Coppa del Mondo disputeranno 52 partite, che si giocheranno in nove stadi. Il Parco dei Principi- 50mila posti e già tutto esaurito da tempo-ospiterà sette partite tra cui, il 7 giugno, la gara d’apertura tra Francia e Corea del Sud. Tutti i giorni la diretta delle partite su Corriere.it

5 cose da sapere sulla serie tv vampiresca Nos4a2 : Se la passa bene il genere horror ultimamente, specialmente sul piccolo schermo: da The Haunting of Hill House a The Terror e Purge passando per gli inediti Into the Dark e Light as a Feather e gli imminenti Twilight Zone e Vampire Chronicles, la serialità pullula di trame paurose. Non ultima, Nos4a2, da venerdì 7 giugno su Amazon Prime Video (già casa della saga dell’orrore antologica Lore). Lo show, composto di dieci episodi, è una produzione ...

Maturità 2019 - materie e novità : tutte le cose da sapere : tutte le ultime notizie e le novità sull'Esame di Stato che conclude le scuole superiori: la prima prova, la seconda prova...

Massimo Troisi : 5 cose da sapere sulla storia dell’attore : 5 curiosità su Massimo Troisi: come è morto, quanti anni aveva e tanto altro sulla storia dell’attore napoletano Passano gli anni, passano gli attori ma lui resta intramontabile. Massimo Troisi è uno degli attori e comici più stimati e apprezzati della cultura cinematografica e televisiva italiana. Di seguito 5 imperdibili curiosità per sapere tutto sulla […] L'articolo Massimo Troisi: 5 cose da sapere sulla storia dell’attore ...

iOs 13 : 15 cose da sapere sul nuovo sistema operativo di Apple : Apple ha tolto finalmente i veli dalla nuova versione del proprio sistema operativo mobile iOs 13 effettuando anche una scissione dai tablet con il nuovo iPadOs pensato appositamente per un’esperienza completa con gli iPad più recenti. Abbiamo selezionato quindici novità che riassumono al meglio tutto ciò che c’è da sapere su iOs 13 (anche nella fotogallery qui sopra). 1. La modalità notturna Come già ampiamente preannunciato, con ...

iOS 13 : 15 cose da sapere sul nuovo sistema operativo di Apple : Apple ha tolto finalmente i veli dalla nuova versione del proprio sistema operativo mobile iOS 13 effettuando anche una scissione dai tablet con il nuovo iPadOs pensato appositamente per un’esperienza completa con gli iPad più recenti. Abbiamo selezionato quindici novità che riassumono al meglio tutto ciò che c’è da sapere su iOS 13 (anche nella fotogallery qui sopra). 1. La modalità notturna Come già ampiamente preannunciato, con ...

cose da sapere sulla trattativa FCA-Renault : La fusione porterebbe alla nascita del terzo produttore di auto al mondo, ma il governo francese – che è parte in causa, al contrario di quello italiano – sta imponendo parecchie condizioni

5 cose da sapere sull'affare dei MiniBot : Una mozione approvata all'unanimità alla Camera dei deputati lo scorso martedì ha suscitato non poche discussioni per il potenziale dirompente di un provvedimento in essa ventilato: l'utilizzo di MiniBot per pagare i crediti verso i fornitori della Pubblica Amministrazione. I MiniBot sono titoli di debito pubblico di piccolo taglio che in teoria potrebbero circolare tra i privati come moneta. Quest'ultima caratteristica è il profilo più ...

5 cose da sapere su Good Omens : La fine del mondo, si sa, prima o poi arriverà, ma nella serie Good Omens, dal 31 di maggio su Amazon prime video, una coppia di amici di lunga data fa di tutto per impedirne (o almeno posticiparne) l’ineluttabile realizzazione. I due sono un angelo rotondetto e amante della buona cucina, Aziraphale, e un diavolo smilzo che si crede molto figo di nome Crowley. Interpretati dal gallese Michael Sheen e dallo scozzese David Tennant, i due non ...

“Si può sapere cos’hai?” e altre 8 cose da non dire mai a vostro figlio. È una psicologa clinica a spiegarci i danni che queste frasi provocano ai nostri bambini : Ci sono frasi che non dovremmo mai e poi mai usare con i nostri figli. Ma a volte più che frasi sono parole: alcune che pesano di più di quel che pensiamo. Facciamo errori anche in buona fede, per carità, ma pur sempre errori. A metterci in guardia è Natacha Deery, psicologa clinica, specializzata nelle problematiche dell’infanzia e dell’adolescenza. In “Tutte le frasi da non dire mai” (Red!) l’esperta spiega come con un piccolo stratagemma si ...

8 cose da sapere prima di richiedere un prestito personale : Hai bisogno di liquidità per acquistare un bene, ma non hai a disposizione tutto il capitale necessario o non vuoi intaccare i tuoi risparmi? La risposta è il prestito personale. Una soluzione che sempre più persone e famiglie scelgono. Le recenti rilevazioni del Barometro CRIF dimostrano come tra gli italiani sia tornata a farsi spazio la voglia di investire e la determinazione a portare a termine i propri progetti ...

5 cose da sapere sullo storico capitano Picard di Star Trek : Alla fine del 2019 arriverà anche da noi Star Trek: Picard, la nuova serie spin-off che ci immergerà nuovamente nell’universo della saga di fantascienza ormai culto e che di recente è stata rivitalizzata anche dall’altra serie Star Trek: Discovery. A idearla è lo stesso Alex Kurtzman, ma soprattutto a tornare a dare il proprio volto al mitico capitano dell’Enterprise è Patrick Stewart, l’attore dalla formazione ...