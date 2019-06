Ragusa | mamma fa prostituire la figlia 13enne in cambio di una doccia e sigarette

Ragusa - 13enne costretta a fare sesso con uomini da 30 a 90 anni : fermata mamma mostro : Abusi e degrado a Ragusa, dove una donna è stata fermata con l'accusa di favoreggiamento alla prostituzione per aver "offerto" la figlia di 13 anni a uomini dai 30 ai 90 anni d'età in cambio di soldi, sigarette e un tetto per dormire. Individuati anche 4 clienti, tra cui un 90enne. Le violenze avvenivano in un casolare a pochi passi dal mare.