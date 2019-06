Milano In via Vittor Pisani una statua di Rachele Bianchi

Seveso - dopo quattro anni di indagini la Procura di Milano chiede di archiviare accuse di inondazione colposa : È stata chiesta l’archiviazione per l’inchiesta sulla serie di esondazioni del fiume Seveso, tra il 2010 e il 2014, nella zona nord di Milano, nel quartiere Niguarda. A distanza di quattro anni dall’apertura del fascicolo, e dopo una chiusura delle indagini che risale a nove mesi fa, la Procura di Milano alla fine ha deciso di chiedere che l’accusa di inondazione colposa venga archiviata. Tra gli indagati c’erano anche ...

Milano. Al via Estate Sforzesca : 82 spettacoli fino al 25 agosto : Sessantadue serate dedicate alla musica (dalla classica al jazz, dal rock al pop, dal gospel al punk), diciassette al teatro,

Balliamo sul mondo diventa un musical : al via il 26 settembre a Milano : Si intitola "Balliamo sul mondo" il primo musical interamente costruito sulle musiche del cantante Luciano Ligabue. Il musical debutterà a Milano il 26 settembre presso il teatro Nazionale e resterà in cartellone fino al 27 ottobre. Il cantante cura la direzione artistica dell'evento mentre Chiara Noschese dirige tutto lo spettacolo. Il musical, tramite del canzoni del rocker, racconterà la storia di un gruppo di amici che, per diverse ragioni, ...

Milano : in via Vittor Pisani la statua di Rachele Bianchi : (AdnKronos) - Milano, 1 giu. Sarà collocata in via Vittor Pisani, all’angolo con viale Ferdinando di Savoia, la statua di Rachele Bianchi dedicata alla 'sua' Milano. La giunta ha accettato la donazione da parte del figlio Giuseppe Bariona dell’opera 'Personaggio', che celebrerà l’artista e scultrice

Milano. Inaugurati i giardini del nido di via Crivelli : Sono stati Inaugurati nelle scorse ore i giardini del nido comunale di via Crivelli 21 a Milano. I giardini sono

Basket - Playoff Serie A 2019 : al via le semifinali - Milano-Sassari e Cremona-Venezia : I Playoff della Serie A di Basket entrano nel vivo con l’inizio delle semifinali. Si giocherà anche in questo al meglio delle cinque partite, mentre dalla finale si andrà fino ad un’eventuale gara-7. Da una parte Milano-Sassari e dall’altra Cremona-Venezia. Si sfidano le squadre che hanno chiuso ai primi quattro posti la stagione regolare. Si comincia questa sera con una Serie davvero attesa, quella tra l’Olimpia Milano e ...

Milano : questore revoca licenza a bar in via Novara : Milano, 25 mag. (AdnKronos) - Il questore di Milano, Sergio Bracco, ha revocato la licenza al titolare del Bar Maya, in via Novara. La licenza del bar è stata revocata dopo essere stata sospesa tre volte in passato. Lo scorso aprile gli agenti dell'ufficio prevenzione generale della Questura di Mila

Indicazioni di sicurezza e viabilità per il concerto di Radio Italia a Milano il 27 maggio in Piazza Duomo : Sono ufficiali le info di sicurezza e viabilità per il concerto di Radio Italia a Milano il 27 maggio. Per partecipare all'evento organizzato dall'emittente Radiofonica diretta da Mario Volanti, è necessario seguire alcune semplici Indicazioni per divertirsi in sicurezza. Per prima cosa, si consiglia di raggiungere Piazza Duomo nella tarda mattinata del 27 maggio, in modo da potersi assicurare una migliore visuale del palco nei pressi del ...

Milano. Nel giardino nascosto di Cascina Martesana al via Burlagiò : Liberare le energie civiche dei giovani che vivono e abitano tra Turro, Gorla e Nolo e cominciare con loro un

Basket - playoff al via con la sorpresa : Milano cade in casa contro Avellino. Ok Cremona - Sassari e Venezia : Eccola lì, la sorpresa è servita già in gara1. L’Olimpia Milano, testa di serie numero uno, viene strapazzata dall’ottava squadra sulla griglia dei playoff, e cioè Avellino. I biancorossi, senza le stelle Mike James e Nemanja Nedovic (che forse non vedremo nel corso della serie), sono costretti a inseguire per quasi tutta la partita. La Scandone (senza il suo miglior giocatore, Caleb Green, e l’esperto Demetris Nichols) ci ...

A settembre torna Milano Green week - al via le iscrizioni per partecipare : Si terrà dal 26 al 29 settembre la seconda edizione di Milano Green week. L’evento all’interno del palinsesto di Yes

Salvini a Milano - via al corteo sovranista : «Saremo 100mila». Striscioni di protesta e cpntro-corteo : Matteo Salvini oggi in piazza Duomo a Milano chiuderà la campagna elettorale per le prossime elezioni europee, ma tra sondaggi in calo, scandali giudiziari e contestazioni sempre più...

Basket - via ai playoff scudetto : l’obbligo di vincere di Milano alla prova delle sorprese. Storie e incroci delle 8 in corsa : Cinque delle otto squadre avrebbero potuto tranquillamente non esserci. Chi per i pronostici di inizio stagione, chi perché ha navigato per mesi fuori dalla zona playoff. Adesso giocano tutte contro l’Armani Exchange Milano, il giocattolo costruito da Giorgio Armani e affidato alle mani di Simone Pianigiani, candidata numero uno per lo scudetto. Come sempre da quando il Monte dei Paschi Siena è scomparso dai radar del campionato italiano ...