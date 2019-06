Juventus | Matuidi tra rimpianti e futuro | “Eliminazione con l’Ajax momento buio…”

calcioweb.eu

(Di sabato 8 giugno 2019) Tuttofare del centrocampo bianconero, Blaiseè uno dei punti fermi della. Campione del mondo con la Francia la scorsa estate, titolare inamovibile dello scacchiere tattico dell’ormai ex tecnico Massimiliano Allegri.si è raccontato in un’intervista a “L’Equipe” in cui ha affrontato diversi argomenti riguardanti il club torinese. Ecco le sue parole. “Sono il più felice del mondo. Stagione piuttosto soddisfacente, ho giocato quasi tutte le partite e in un club come la Juve non è facile. Per fortuna riesco a diventare importante, a Torino si lavora tanto, mi è capitato di andare all’allenamento alle 9 di mattina e di tornare a casa alle 17, nel calcio non è una cosa che accade spesso. L’eliminazione con l’Ajax è stato unbuio anche perché dopo la grande prestazione nel match di ritorno contro ...

