calcioweb.eu

(Di sabato 8 giugno 2019) Dopo la salvezza ottenuta in extremis e dopo tanta sofferenza in quel di Firenze, per ilè tempo di tirare le somme. Nel frattempo, arriva una comunicazione da parte del club rossoblu. Ilcomunica in una nota, infatti, che “oggi a Londra ilLukasè stato sottoposto a intervento chirurgico di sporthernia, eseguito dalla dottoressa Muschaweck. Verrà dimesso domenica e idisi aggirano attorno ai trenta giorni. Oggi a Genova è stato operato anche Gianluca Lapadula per una precedente deviazione del setto nasale“.L'articoloper ildel: idiCalcioWeb.

CalcioWeb : Infortunio #Lerager, operazione per il calciatore del #Genoa: i tempi di recupero -