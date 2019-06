Saints Row | The Third su Switch è una bella idea che è stata mal eseguita - analisi

eurogamer

(Di venerdì 7 giugno 2019) Ci sono due modi diversi di guardare al porting diRow: Thesu. Con il bicchiere mezzo pieno si può vedere una conversione che si avvicina in modo eccezionale all'originale per PS3, ancora di più se lo si gioca in modalità portatile. Se si prende il bicchiere mezzo vuoto tutti i difetti delle console last-gen sono presenti in questa nuova uscita. Non nascondiamo la testa sotto la sabbia: le prestazioni sono scarse e i controlli presentano dei gravi problemi di input lag. Concentriamoci però inizialmente sugli aspetti positivi. Giocare aRow: Thein modalità portatile è sicuramente il modo migliore di vivere il gioco. La risoluzione nativa a 720p la rende un'esperienza nitida sullo schermo da sei pollici di, mentre le prestazioni sembrano essere più stabili rispetto alla modalità docked. Come sempre lo schermo più piccolo riesce bene a nascondere ...

Eurogamer_it : Saints Row: The Third su Switch è una bella idea che è stata mal eseguita. #digitalfoundry - RiddleRadio : Ma aspetto pazientemente (più o meno) di avere i soldi per la PS4 e che facciano un quinto Saints Row - RiddleRadio : Prenderei la Switch solo per Saints Row the Third, anche se ce l'ho per PS3, giusto per giocarci in giro -