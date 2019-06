Non avevamo capito nulla della genetica della depressione

Ivana Spagna e l’infanzia povera : «Non avevamo soldi - i miei hanno fatto debiti per farmi rifare il naso» : Ivana Spagna, oggi brava e affermata cantante italiana, ha rivelato particolari commoventi sulla sua infanzia in una lunga intervista con Eleonora Daniele. Ospite a Storie Italiane su Rai1 la Spagna ha raccontato: “Eravamo una famiglia molto umile, anzi eravamo una famiglia povera. A volte non avevamo niente da mangiare, come è capitato a una vigilia di Natale: se non fosse venuto un nostro zio a portarci un cappone, del formaggio e un pandoro, ...

Pensioni ultima ora : Elsa Fornero sulla Riforma 2011 “Non avevamo scelta” : Pensioni ultima ora: Elsa Fornero sulla Riforma 2011 “Non avevamo scelta” Pensioni ultima ora: Elsa Fornero nel corso delle tappe di presentazione del suo libro dal titolo «Chi ha paura delle riforme» rilancia le motivazioni che spinsero il Governo Monti ad approvare la Riforma delle Pensioni. Dopo aver dato conto di alcune sue recenti dichiarazioni, riprendiamo quanto detto dall’ex ministro del lavoro durante un convegno in cui ha ...

Sebastian Vettel F1 - GP Monaco 2019 : “Non avevamo la velocità e abbiamo avuto problemi con l’anteriore. Capita di sbagliare quando sei al limite…” : Si chiude con un quarto posto in qualifica il complicato sabato di Sebastian Vettel nel Gran Premio di Monaco 2019, sesta tappa del Mondiale Formula 1. Il tedesco si è inserito alle spalle delle due Mercedes e della Red Bull di Verstappen, perciò scatterà dalla seconda fila in griglia di partenza a caccia di una rimonta difficilissima sul tortuoso tracciato cittadino monegasco. Il quattro volte campione iridato ha spinto al massimo per ...

Giro d’Italia 2019 - Ilnur Zakarin : “Non avevamo pianificato questo attacco. Adesso punto alla top 5” : Dopo quattro anni di digiuno, Ilnur Zakarin torna ad alzare le braccia al cielo in una tappa del Giro d’Italia, e lo fa nella prima vera frazione di montagna di questa edizione della Corsa Rosa. Una giornata perfetta, dove è anche riuscito a recuperare la bellezza di nove posizioni nella classifica generale. La fuga e l’attacco giusto; si sapeva che tra tutti gli attaccanti della Pinerolo-Ceresole Reale poteva essere lui uno dei nomi ...

Montezemolo toccante dopo la scomparsa di Niki Lauda - ma il sorriso Non manca mai : “mi disse che avevamo una macchina di merda” : Montezemolo tra dolci ricordi e simpatici aneddoti: l’ex presidente della Ferrari ricorda l’amico Niki Lauda, scomparso nella notte Il mondo della Formula 1 piange la scomparsa di Niki Lauda: l’ex pilota austriaco e presidente non esecutivo della Mercedes è morto nella notte dopo essere stato ricoverato in ospedale in Svizzera. Una tragica scomparsa per la famiglia e per tutti i suoi amici, tra cui anche Luca Cordero di ...

Alda D’Eusanio contro l’Isola dei Famosi : «Non mi sono divertita - avevamo l’ordine di Non parlare. Il caso Fogli una delle cose più disumane e vergognose che abbia mai visto» : Alda D'Eusanio - Isola dei Famosi 2019 L’Isola dei Famosi 2019 ha ormai chiuso i battenti ma qualche strascico l’ha lasciato. Alda D’Eusanio, una delle opinioniste della trasmissione, a distanza di una settimana dalla finale ha deciso di togliersi qualche sassolino dalla scarpa. La conduttrice è intervenuta durante la trasmissione L’Italia s’è Desta su Radio Cusano Campus, dove ha recriminato il poco spazio ...

